YouSee-direktør: Internetleverandørerne skal bekæmpe hackerne

De danske internetudbydere spærrer med mellemrum adgangen til bestemte netsteder på ordre fra efterretningstjenesten for at forhindre cyberangreb og cyberkriminalitet. Arkivfoto: Iris/Scanpix

BERLIN: Mængden af hackerforsøg mod danskerne er blevet så stort et problem, at internetudbyderne sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste forsøger at blokere for skadelige netsider, inden det går galt.

»Vi er nødt til at kikke på hele værdikæden. Det er et brancheansvar. Virksomheder og privatforbrugere skal ikke alene løse problemet. Derfor har vi bemandet overvågning af nettrafikken 24 timer i døgnet, vi udvikler løbende et centralt spamfilter, og vi blokerer ondsindede internetdomæner sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste,« siger Jacob Mortensen, direktør i det TDC-ejede YouSee, Danmarks største internetleverandør, i forbindelse med Europas største forbrugerelektronikmesse, IFA, i Berlin i denne uge.

Det er en ordre

Op til verdensmesterskaberne i fodbold i Rusland blev adgangen til en række netsider således blokeret på ordre fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som kontakter de danske internetudbydere for at få spærret for, at dansk internettrafik kan gå til bestemte netadresser.

»Vi får bare en ordre. Det er noget, som vi skal gøre,« bekræfter Jørgen Stensgaard, administrerende direktør for Waoo, Danmarks tredjestørste internetleverandør, ejet af en række elselskaber.

Hvor tit det sker, og hvor mange adresser der bliver blokeret, må selskaberne ikke oplyse.

»Center for Cybersikkerhed (under FE, red.) vurderer i sin seneste status risikoen for cyberkriminalitet og for cyberspionage som »meget høj«. Det er den højeste trusselskategori, så det skal tages helt seriøst, især fordi stadig flere ting kobles på nettet. I TDCs net er internettrafikken fra 2017 til 2018 steget med 30 procent. Det skyldes både et stadig større forbrug på nettet, men også at flere og flere enheder kobles på,« siger Jacob Mortensen fra YouSee.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Europas største elektronikmesse IFA (Internationale Funkausstellung) er Europas største forbrugerelektronikmesse og finder sted i Berlin 31. august-5. september. 1.814 udstillere fylder det i alt 161.200 kvadratmeter store messeområde i Messegelände Berlin, som sidste år havde omkring 250.000 besøgende.

2018 vil ifølge IFA byde på lanceringen af det største antal nye produkter til dato.

Der ventes i 2018 solgt forbrugerelektronik på verdensplan for 854 milliarder euro svarende til 6.368 milliarder danske kroner. Det er en procent mere end sidste år, anslår analysefirmaet GfK.

IFA indgik i juli kontrakt om at fortsætte i Berlin frem til foreløbigt 2023. I 2024 fejrer elektronikmessen 100-års jubilæum.

Fanger 700 millioner spammails hver dag

YouSee alene fanger 700 millioner spammails - altså uønskede, elektroniske beskeder - i sit filter hver måned. Det svarer til 23 e-mails om dagen til hver eneste YouSee-kunde, som derudover kun får fire almindelige e-mails om dagen. 18 procent af de e-mails, som bliver fanget af spamfilteret, har ondsindede hensigter - altså forsøger at få folk til at klikke på links, så de sendes til falske men rigtigt udseende netsider og lokkes til at indtaste brugernavn, adgangskode, kreditkortoplysninger m.m.

Privatpersoner rammes typisk, fordi hackerne vil stjæle penge, finansielle oplysninger, personlige oplysninger, lave bedrageri eller begå afpresning.

»Kampen stopper aldrig. Hele tiden forsøger hackere at komme igennem, og vi skal hele tiden raffinere filteret,« forklarer YouSee-direktøren.

Internetudbyderne sender automatiske sikkerhedsopdateringer ud til de internetroutere, som står i folks hjem, når de køber internetforbindelse, og indimellem skiftes de gamle routere ud med nye, sikrere modeller. Endelig tilbyder bl.a. YouSee og Waoo sikkerhedspakker, altså software som antivirus, der skal beskytte mod hackerangreb, f.eks. computervira og såkaldt »ransomware«, hvor hackere koder dokumenter, billeder, musik og film på ens computer eller telefon og kræver løsepenge for at udlevere koden til at låse dem op igen.

»To tredjedele af de danske virksomheder har været udsat for cyberangreb det seneste år, men kun en femtedel har et beredskab, når det sker. Varigheden af angrebene stiger også. Det længste angreb i 2017 varede 17 timer og seks minutter,« siger Jacob Mortensen.

Berlingske dækker Europas største forbrugerelektronikmesse, IFA, i Berlin. Berlingske er inviteret af Branchen Forbrugerelektronik (BFE).