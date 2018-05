Widex-fusion afslører ukendte milliardværdier hos ejerne

Fusionen af den danske høreapparatproducent Widex og tyske Sivantos kan føre til, at listen over Danmarks rigeste skal redigeres voldsomt.

Det blev onsdag offentliggjort, at den nyfusionerede virksomhed har en værdi på 52 mia. kr.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Høreapparatproducenten Widex, der har hovedkvarter i Lynge nord for København, er ligeligt ejet af familerne Tøpholm og Westermann. Ifølge Berlingske Business' liste over Danmarks rigeste fra 2017, lå de to familier på henholdsvis 17.- og 18.-pladsen, med en værdi på 7 mia. kr og 6,8 mia. kr.

De tal står nu til redigering, da familierne nu til sammen ejer ca. 48 pct. af den nyfusionerede virksomhed, hvilket svarer til knap 25 mia. kr. til sammen eller 12,5 mia. kr. hver.

Der er dog meget, der taler for, at Widex' aktivmasse er vokset i værdi, eftersom de globale værdipapirmarkeder er steget i værdi. Ejerfamilierne har ligeledes aktiver i ejendomme og værdipapirer, og det danske ejendomsmarked har haft en gunstig udvikling for ejere af fast ejendom, og det anslås derfor, at både familien Tøpholms og Westermanns formuer er blevet mindst 8 mia. kr. større.