WhatsApp-grundlægger siger op over Facebook, mens spændingerne stiger mellem de to teknologimastodonter

42-årige Jan Koum er en mand med principper. Han er en af grundlæggerne af den krypterede kommunikationstjeneste WhatsApp, der længe har været garant for databeskyttelse og anvendt af whistleblowere og aktivister over hele verden. Populariteten har blandt andet grund i app’ens stærke beskyttelse af personlig kommunikation. Men i nat tog Jan Koum øjensynligt konsekvensen af at stå fast på sine principper.

Tilbage i 2014 blev kommunikationstjenesten med over 1,5 milliarder brugere opkøbt af Facebook. Dengang havde den ukrainskfødte topchef et klart budskab til brugerne, da man accepterede et tilbud på 19 milliarder dollar - eller lidt over 117 milliarder kroner.

»Respekten for jeres privatliv er kodet ind i vores DNA, og vi skabte WhatsApp med målet om at vide så lidt om jer så muligt. Hvis vores partnerskab med Facebook betød, at vi skulle ændrer vores værdier, ville vi ikke gøre det,« skrev grundlæggeren i en blogpost.

Så springer vi fire år frem i tiden, og Jan Koum forlader nu tjenesten han var med til at opbygge og teknologigiganten, der gjorde ham til milliardær. Den ukrainskfødte topchef bliver dermed den største profil til at forlade Facebook, og hvilket sker i kølvandet på massive anklager, der har presset Zuckerberg og Co. fra flere fronter over de senere år. Senest med Cambridge Analytica skandalen, hvor millioner af brugere fik høstet personlige data.

Koum forlader da også Facebook under opsigtsvækkende omstændigheder, da han i nat offentliggjorde et opslag på det sociale medie. Han skrev, hvordan »det har været en fantastisk rejse med nogle af de bedste mennesker. Men for mig er det tid til at komme videre.«

Højspænding mellem teknologigianter

Skandalen understreger et stigende spændingsforhold mellem Facebook og WhatsApps forretningsideologier. Mens Facebook i stadig større grad arbejder mod at omsætte brugere til et produkt, der kan skabe afkast, har WhatsApp klassisk stået i det modsatte hjørne med en mission om at beskytte brugernes privatliv.

Siden overtagelsen af kommunikationsmastodonten har der da også været flere missionssammenstød. Senest i 2016 hvor WhatsApp annoncerede, at man ville dele bestemte brugerdata med Facebook, hvilket dog blev standset af europæiske lovgivere. Efterfølgende er Whatsapp begyndt at udvikle værktøjer, der kan hjælpe virksomheder med kunderesearch gennem messenger-appen. På sigt er målet at lave researchværktøjerne til betalingsløsninger, skriver The Guardian.

Luk faktaboks Udvid faktaboks WhatsApp: En krypteret tjeneste WhatsApp er en beskedtjeneste, som blev grundlagt af Jan Koum og Brian Acton i foråret 2009. Tjenesten har klassisk brystet sig af at tilbyde gratis kommunikation med end-to-end kryptering. Det betyder i grove træk, at der oprettes en lukket forbindelse mellem brugerne, så al information omsættes til en uigennemskuelig kode. Tjenesten har i dag over 1,5 milliarder månedlige brugere og er specielt populær i Indien, Egypten og Brasilien, men WhatsApp har samtidig en del brugere i Europa. I 2014 blev virksomheden købt af Facebook for over 117 milliarder danske kroner, men siden er det rygtedes at gå ned af bakke. I september 2017 forlod Brian Acton således WhatsApp, og i nat dansk tid fulgte topchef Jan Koum tilsyneladende trop.

At Koum går netop nu, skulle ifølge The Washington Post være på grund af nye forhold vedrørende WhatsApps end-to-end krypteringsalgoritme. Det amerikanske medie skriver, at »kilder med kendskab til de interne diskussioner« beretter, hvordan højtstående medarbejdere hos kommunikationstjenesten forventer at Facebook ville svække krypteringen. Det skal ifølge avisen være for at gøre de nye researchredskaber mere brugbare for virksomheder.

Zuckerberg: »jeg er taknemmelig for alt, som du har gjort«

Facebook har ikke ønsket at give yderligere kommentarer omkring de specifikke grunde til Koums exit, men i en kommentar til »opsigelsesopslaget«, har grundlægger Mark Zuckerberg alligevel givet en cadeau til en af arkitekterne bag verdens største kommunikationsapp.

»Jeg er taknemmelig for alt, som du har gjort for at hjælpe med til at bringe verden tættere sammen og alt du har lært mig, inklusiv omkring kryptering og evnen til at tage magten fra det centraliserede system og lægge det tilbage i folks hænder,« skrev Zuckerberg.