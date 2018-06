Ulovligt ansatte storproducerer Amazon-udstyr i Kina

Foxconn producerer elektronik for en lang række af de internationalt kendte mærker på fabrikker i Kina men er nu igen kommet i søgelyset for elendige arbejdsforhold - her dog en anden fabrik end den kritiserede. Arkivfoto: Aleksandar Plavevski, EPA/Scanpix

Tusinder af kinesere, som er sat til at fremstille internetgiganten Amazons Kindle-e-bogslæsere og Echo-højttalere med indbygget talegenkendelse, er blevet ansat og betalt ulovligt.

Det tilstår Amazon nu og beklager, at det er sket. Tilståelsen kommer, efter at avisen Observer og organisationen China Labor Watch har afsløret, hva de beskriver som »uetiske og ulovlige« arbejdsforhold på den fabrik i Hengyang, som den kinesiske elektronikgigant Foxconn driver.

40 procent er ansat af mellemmænd

Foxconn har tidligere været i verdensvælten efter afsløringer af, at arbejdere på de gigantiske fabrikker levede under slavelignende forhold, mens de producerede udstyr til blandt andet Apple. Forholdene medførte flere dødsfald - i 2013 tre, i 2010 helt op til 17. Apple valgte efter presset at skride hårdt ind og sætte internationale observatører på for at få rettet op på arbejdsforholdene.

De nye afsløringer af Amazon-arbejdernes forhold viser, at de hverken får løn under sygdom eller ferie og i øvrigt kan fyres uden betaling, når der ikker er nok at lave i produktionen. Overtidsbetaling afregnes til normal pris og ikke til halvanden gang prisen, sådan som den kinesiske lovgivning og Amazons eget etiske regelsæt kræver det. Timelønnen for de ansatte ligger i gennemsnit på 14,30 kroner.

Arbejderne har helt op til 100 timers overarbejde om måneden, selv om loven kun tillader 36 timer. For at undgå at blive ramt af de kinesiske arbejdstidsregler er der brugt mellemmænd til at ansætte folk. Helt op til 40 procent af Foxconns ansatte er kommet ind på denne måde, så de arbejder på fabrikken uden direkte at være ansat under Foxconn.

»Grund til bekymring«

Den 94 sider lange rapport om arbejdsforholdene på Foxconns fabrik kommer efter ni måneders efterforskning. Her arbejdede en inspektør fra China Labor Watch på natholdet og børstede støv af Amazons Echo Dot-højttalere fra klokken 20 til den tidlige morgen.

Foxconn-fabrikkerne i Kina ejes af det taiwanske selskab Hon Hai Precision Industry og er verdens største elektronikproducent. Foxconn-fabrikkerne producerer elektronik i Kina for en række af verdens største varemærker som Apple, Microsoft, Intel og Microsoft.

Afsløringerne førte straks mandag morgen til, at der blev sat undersøgelser i gang af arbejdsforholdene i Hengyang.

»Hvis der findes uregelmæssigheder, vil vi straks forbedre og rette dem og tage hånd om vores selskabs sociale ansvarlighed,« hedder det i en meddelelse fra Foxconn til den taiwanske børs.

Amazon selv har meldt ud, at et kontrolbesøg i marts på fabrikken viste, at der blev brugt indhyrede folk, og at der var et stort antal overarrbejdstimer. Det skabte ifølge Amazon »grund til bekymring«.