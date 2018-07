Tyskland kræver Google og Facebook reguleret som teleselskaber

Direktøren for det tyske Bundesnetzagentur, Jochen Homann, vil have Google og Facebook registreret som teleselskaber, og så skal de overholde den skærpede lovgivning. Foto: Laurence Chapero, Bundesnetzagentur

Google og Facebook skal reguleres på samme måde som almindelige teleselskaber og dermed have pligt til bl.a. at udlevere oplysninger til politiet.

Det fastslår direktøren for Tysklands øverste telemyndighed, Bundesnetzagentur, over for den britiske finansavis Financial Times, og han er klar til at tage fat i endnu flere teknologiselskaber, så snart EU-Domstolen har afklaret den verserende sag mod Google.

Lige forhold for alle

»Det kan ikke være rigtigt, at et selskab, som leverer traditionelle telekommunikationsydelser, skal overholde bestemte regulatoriske forskrifter, heriblandt databeskyttelse, hvorimod et selskab, der leverer sammenlignelige ydelse over nettet, ikke skal. Vi ser, at skillelinien mellem traditionelle telekommunikationsydelser og netbaserede ydelser som Gmail og WhatsApp (henholdsvis Googles e-mailtjeneste og Facebooks beskedapp, red.) er blevet meget udvisket. Brugerne kan ofte ikke se nogen forskel overhovedet,« siger Jochen Homann til avisen.

Google har siden 2010 nægtet at lade sine tjenester registrere, sådan som lignende tyske tjenester er blevet det. Internetgiganten mener, at Gmail er en såkaldt tjeneste-på-toppen, som leveres over en fast eller mobil internetforbindelse, som Google ikke leverer, og som internetgiganten dermed ikke kan kontrollere. Bundesnetzagentur beordrede i 2014 Google til at registrere sig som telekommunikationsselskab og dermed underlægge sig reguleringen for teleselskaber. Det omfatter databeskyttelse og sikkerhed, herunder forpligtelsen til at skulle levere oplysninger og adgang til politi og efterretningstjenester, når en domstol kræver det.

Forvaltningsdomstolen i Köln slog i 2015 fast, at Gmail er en telekommunikationstjeneste - et synspunkt, som Google ankede til Oberlandesgericht i byen Münster i Nordrhein-Westfalen. Retten her sendte tidligere i år sagen til EU-Domstolen, hvorfra man nu afventer en afgørelse.

Giganter i søgelyset hos mange myndigheder

Jochen Homann fra Bundesnetzagentur understreger, at det drejer sig om at stille europæiske og amerikanske selskaber lige på et marked, der har ændret sig markant gennem især de seneste ti år.

Google siger i en kommentar til Financial Times, at »Bundesnetzagentur er den eneste regulerende myndighed i Europa, der begragter registreringen af Gmail som en telekommunikationsydelse som nødvendig«. For internetgiganten har sagen »potentielle konsekvenser for andre kommunikationstjenester«.

Google, Facebook, Apple og Amazon granskes i øjeblikket af adskillige myndigheder i mange europæiske lande for alt fra konkurrenceforvridende virksomhed til mulig skatteunddragelse. De er alle amerikanske virksomheder, men det er deres ydelser og tjenester, som benyttes i stort omfang i Europa, hvor mange i flere år har forsøgt at få skabt europæiske pendanter, indtil videre uden stort held. Det er derfor fortsat de amerikanske virksomheder, der dominerer området og markederne.