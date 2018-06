Tyske TV-giganter vil banke Netflix og Amazon

To af Tysklands store medieselskaber går nu sammen i forsøget på at udfordre de amerikanske streamingtjenester Netflix, Amazon Prime og YouTube ved at skabe deres egen, primært tysksprogede streamingtjeneste.

Fjernsynskoncernen Pro Sieben Sat 1 Media og den amerikanske mediekoncern Discovery slår pjalterne sammen i et nyt selskab, som de hver ejer halvdelen af, og som skal åbne i første halvdel af 2019, skriver flere tyske medier. Her vil de samle Pro Siebens streamingtilbud fra Maxdome og Discoverys Eurosport Player, og de har inviteret konkurrenten RTL og de tyske statskanaler ARD og ZDF til at være med.

Tidligere Google-chef i spidsen

RTL siger i en kommentar, at man »principielt er åben over for samarbejde og alliancer«, og ARDs ledelse har for et halvt år siden opfordret til at skabe en tysk eller europæisk alliance med både private og offentlige TV-aktører, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Den nye streamingtjeneste, som får en tidligere Google- og YouTube-chef, Alexander Vassilev, i spidsen, skal både tilbyde en lavpristjeneste med annoncer såvel som en dyrere, annoncefri udgave, hvor man får adgang til sportstransmissioner og film.

Tyskland er EUs største TV-marked, og tidligere forsøg på at opbygge en tilsvarende streamingtjeneste er blevet skudt ned af de tyske konkurrencemyndigheder. Siden har forbrugerne dog ændret adfærd i både Tyskland og resten af Europa, så flere ser TV og film gennem onlinetjenester og på mobilt udstyr.

Også i Danmark kæmper TV-udbyderne for at holde på kunderne. Det sker ved at blande traditionelle TV-kanaler og streamingtjenester på én samlet brugerflade og lægge forskellige ekstratjenester oveni.

Mål: 10 millioner brugere på to år

Internetgiganten Amazon sidder i dag på 26,8 procent af det betalte streamingfilmmarked i Tyskland med sin Prime-tjeneste, mens Netflix har 22,4 procent og Maxdome blot 4,3 procent, skriver nyhedsbureauet Reuters med henvisning til tal fra analysefirmaet Goldmedia Custom Research. Firmaet måler seeradgang og ikke antallet af abonnenter, for - også - i Tyskland deler tre personer typisk et fælles Netflix-abonnement.

ProSieben fik 1. juni ny topchef, Max Conze, som har lagt strategien om og med den nye fælles tjeneste håber at kunne samle 10 millioner brugere i løbet af de første to år.

I Frankrig har de tre TV-selskaber France Télévisions, TF1 og M6, som hører til RTL-koncernen, for nylig offentliggjort, at de skaber en fælles tjeneste med deres indhold.