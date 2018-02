Twitter præsenterer første overskud nogensinde

Twitter har torsdag fremlagt sit regnskab for fjerde kvartal af 2017. Det viste - for første gang nogensinde - sorte tal på bundlinjen. Scanpix/Leon Neal

Selv om 330 millioner brugere månedligt bruger Twitter, har det sociale medie aldrig haft sorte tal på bundlinjen - før nu.

De sidste tre måneder af 2017 bød nemlig på et resultat efter skat på 91 millioner dollar, svarende til 549 millioner kroner. Samme periode i 2016 var resultatet et tab på 167 millioner dollar.

Det fremgår af det amerikanske techselskabs regnskab, som er offentliggjort torsdag.

For året som helhed måtte Twitter registrere et tab. Årets resultat efter skat lød nemlig på et minus på 108 millioner dollar. Det er dog mindre end i 2016, hvor bundlinjen viste et underskud på 457 millioner dollar.

Det sociale medie må samtidig tage til takke med en flad udvikling i antallet af månedlige aktive brugere i forhold til måneden før. Sammenligner man med samme periode året før, er antallet dog steget med fire procent.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Twitter trivia * Twitter giver sine brugere mulighed for at kommunikere små beskeder på 280 tegn. Oprindeligt kunne man skrive 140 tegn, men det blev fordoblet i september 2017. * Twitter gik i luften 21. marts 2006, hvor den første besked blev afsendt fra medgrundlægger Jack Dorseys konto. * Twitter gik på børsen i New York i november 2013. * Hastagget (#), der samler tweets om det samme emne, blev introduceret i august 2007, efter at en bruger havde foreslået det. * Twitter har 330.000 millioner månedlige brugere. * Kun fem procent af den danske befolkning bruger dagligt Twitter. * USA's nuværende præsident, Donald Trump, har 47,6 millioner følgere på Twitter og har tweetet mere end 36.900 gange. Kilder: Reuters, CNN, Twitter, og DR Medieforskning.

/ritzau/