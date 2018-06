TV3- og Viasat-ejer splittes op efter mislykket TDC-køb

Selskabet bag blandt andet TV-kanalen TV3, Viasat og streamingtjenesten Viaplay, som TDC tidligere i år forsøgte at købe for omkring 15 milliarder kroner, skifter nu navn og bliver selvstændigt.

Nordic Entertainment Group er det nye navn til det tidligere MTG-selskab, som fra 1. juli får sin selvstændighed og senere i år skal børsnoteres i Stockholm. Ambitionen er at være Nordens førende underholdningsleverandør.

TV- og filmunderholdning skilles ud

Nordic Entertainment Group driver TV3-kanalerne TV3, TV3 Puls, TV3 Max og TV3 Sport og de to streamingtjenester Viaplay, som er en betalingstjeneste, samt Viafree. Dertil kommer hele Viasat-universet med betalings-TV-kanalerne og de mange enerettigheder på især store sportsbegivenheder, en række kommercielle radiostationer i Norge og Sverige samt 30 produktionsselskaber i 17 lande.

Viasat er Danmarks femtestørste TV-leverandør med omkring 120.000 TV-kunder, og Nordic Entertainment Group omsatte sidste år for 14 milliarder svenske kroner.

Anders Jensen, som tidligere var en del af koncernledelsen i TDC, fortsætter som administrerende direktør for selskabet, og Kim Poder fortsætter som administrerende direktør for det danske selskab.

TDC-handel sank i grus

TDC meddelte 1. februar, at telegiganten ville købe MTGs nordiske underholdningsaktiviteter - Nordic Entertainment Group - ud af den nordiske MTG-koncern for selv at blive underholdningsleverandør og på den måde stå bedre i konkurrencen ved at levere både forbindelserne til Internet og TV og en stor del af det populære indhold.

Den overraskende handel kom helt bag på tre danske pensionskasser og den australske kapitalfond Macquarie, som i flere måneder havde arbejdet på et overtagelsesbud på netop TDC. Efter en kort men intens priskrig endte byderne med at lægge 40,5 milliarder kroner, få TDC-bestyrelsens accept, overtage TDC, afnotere selskabet fra fondsbørsen i København i begyndelsen af juni og dermed grundskyde handelen med MTG.

MTG valgte derfor 23. marts at splitte koncernen op i to dele, hvor MTG fortsætter med at stå for e-sportsaktiviteter, onlinespil og digitalt videoindhold med den danske koncernchef, Jørgen Madsen Lindemann, som administrerende direktør.

MTG har tidligere solgt sine baltiske aktiviteter fra. De blev købt af et konsortium, der har TDCs nu tidligere bestyrelsesformand, Pierre Danon, som bestyrelsesformand.