TV-masterne siger god dag til millioner af små dimser

De velkendte, kæmpestore TV-master - her den i Hove - skal nu bruges i opbygningen af et landsdækkende, trådløst net for alle de dimser og følere, som kobles på Tingenes Internet. Martin Løbel, administrerende direktør i Teracom, som ejer TV-sendenettet, viser her to af de målere, som snart kan kobles på. Fotos: Mathilde Breinstrup og Teracom