Trumps handelskrig sætter amerikanske tech-firmaer i farezonen

USAs dominans på teknologiområdet kan være i fare, advarer tech- og teleselskaber.

Det skriver The New York Times.

Advarslen kommer i kølvandet på den amerikanske præsidents, Donald Trumps, nyeste omgang af importafgifter på kinesiske varer for 200 mia. dollar - svarende til 1268,8 mia. kr - der træder i kraft mandag.

Importafgifterne rammer blandt andet en lang række importvarer, der anvendes i teknologi- og telesektoren - heriblandt printplader, halvledere og modems, der produceres i Kina og eksporteres til USA - fremover med en importafgift på 10 pct., der til januar stiger til 25 pct.

Det amerikanske teknologiselskab Intel advarede sidste måned om, at importafgifterne vil hæve priserne for den amerikanske forbruger såvel som selskaber. I sin advarsel fortæller Intel, at det er urealistisk og dyrt at flytte den allerede etablerede forsyningskæde ud af Kina.

»Afgifterne vil påvirke selve hjertet af internettets infrastruktur. Hvis vi skal pålægge importafgifter på kinesiske varer, bør vi gøre det på varer, der skader kineserne - ikke os,« siger Rob Atkinson, der er topchef i Information Technology & Innovation Foundation, til The New York Times.

Techgiganter som Google, Dell og IBM mener, at importafgifterne vil hæve priserne for amerikanske forbrugere samt andre lande, nedsætte væksten og sætte Kina i en bedre position til at dominere markedet for teknologi.