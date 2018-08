Trælastmillionær taber stort på eksklusive mobiltelefoner

Steen Weirsøe må erkende, at der kan være langt fra trælast til eksklusive mobiltelefoner. Mens han tjente millioner på byggemarkedkæderne Silvan og Stark, viser et nyt regnskab for 2017, at hans personlige investeringsselskab, Weirsøe-Invest, tabte millioner på smartphoneproducenten Lumigon. Det skriver Børsen fredag.

Regnskabet for 2017 viser et underskud på 22 millioner kroner. I flere tidligere regnskaber har investeringsselskabet haft et tocifret millionoverskud. Underskuddet kommer i samme regnskabsår, som Lumigon gik konkurs.

I 2015 var der store forventninger til den danske smartphoneproducent, der holdt til på Sydhavnen i København.

»Vi forventer, at Lumigon bliver et mærke, man kommer til at kende i hele verden,« skrev Steen Weirsøes kone, Ida Howard Grøn, dengang til Børsen.

Men ambitionerne om at få de eksklusive guldbelagte telefoner i lommerne på borgere verden over blev aldrig indfriet. Manglende salg gjorde det for dyrt for investorerne at holde udviklingen i gang.