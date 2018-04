Trådløst net i fly giver guldfeberfornemmelser

Det er slut med at være afskåret fra omverdenen, når man flyver. Flere og flere flyselskaber vil gerne tilbyde passagererne trådløs adgang til internettet, og derfor er guldfeberen sat ind blandt leverandørerne i takt med at priserne på satellitteknologi falder.

»Der er en fornemmelse af guldfeber over det i øjeblikket,« siger Jan-Peter Gaense, som er ansvarlig for området hos det tyske luftfartsselskab Lufthansa Systems, til nyhedsbureauet Reuters.

Han har gjort op, at der lige nu er 17 selskaber, som tilbyder flyselskaberne det nødvendige udstyr, således at passagererne også har en internetforbindelse, mens de flyver. Til gengæld forventer han, at kun en håndfuld af dem overlever i takt med, at teknologien udvikler sig.

16 procent giver forbindelse som derhjemme

I dag er der trådløs internetadgang på 43 procent af alle flyvninger på verdensplan, viser en opgørelse fra Routehappy, som analyserer flybranchen. Det er ti procent flere end i 2017. Mange af forbindelserne er dog bestemt ikke som at sidde derhjemme. Vil man kunne f.eks. streame film, er det kun godt 16 procent af alle flyvninger, der kan levere så hurtige netforbindelser. Det er en fordobling i forhold til i 2016.

Området har også interesse blandt de helt store teknologiselskaber. Internetgiganten Google forhandler ifølge flere medier om at købe finske Nokias afdeling med luftbårne bredbåndssystemer for selv at kunne tilbyde hurtigere, trådløs netadgang om bord. Dermed vil Google kunne gøre fremstød for sine egne tjenester som YouTube og musiktjenesten Play Music. I forvejen eksperimenterer Google med at opbygge et jordomkransende net af varmluftsballoner, som skal sikre internetadgang til fjerntliggende områder på jorden.

Nogle af de første flyselskaber, som gav internetadgang, heriblandt American Airlines, er nået til at skifte leverandør, fordi de efterhånden kan købe kontakten gennem satellitter billigere og med større stabilitet, end signalerne er hos de selskaber, som leverer forbindelsen direkte fra baser på Jorden.

Kræver store investeringer

Det betyder samtidig, at de »gamle« satellitselskaber som Inmarsat har valgt at skære ned på det udbytte, som aktionærerne i selskabet skal forvente at få, for at have penge til at investere i trådløst net om bord på fly. Det er ikke blevet modtaget med udelt glæde.

Det koster flere hundredtusinde euro blot at installere teknikken i flyene. Oveni kommer så selve internetforbindelsen og servicen på den. For at nedbringe udgifterne vælger nogle flyselskaber at indgå sponsoraftaler, mens andre - og det er flertallet - kræver betaling af passagererne, ligesom man tidligere var ude for, hvis man ville bruge det trådløse net på hoteller.

Flere flyselskaber udnytter, at folk kobler sig på, så de f.eks. kan sælge varer til folk, eller så man kan bestille taxien til at holde klar, når man lander i lufthavnen igen.

»Alle forsøger at bemægtige sig sin andel. Dette vil udskille de selskaber, som er gået ind i det for at blive her, som kan få en forretning ud af det, og som har økonomien til det,« siger David Bartlett, teknisk direktør hos Panasonic Avionics, til nyhedsbureauet.