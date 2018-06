Titusindvis af danskere tvinges til at købe nyt TV

Danskerne kan se TV på rigtigt mange måder. Flest - næsten to tredjedele af de danske husstande - har kabel-TV, andre bruger en satellit, endnu andre ser TV over internet- eller mobilforbindelsen, og så bruger mange - især uden for storbyerne - stadig en »gammeldags« stueantenne.

Hver type TV-signal (DVB-T for antennemodtagelse, DVB-C for kabel-TV og DVB-S for satellitmodtagelse) kræver, at fjernsynet forstår dette signal. Mange fjernsyn forstår flere typer af signaler.

TV-signalerne er de seneste ti år blevet ændret flere gange. I oktober 2009 blev der slukket for det analoge TV-signal, så al TV-transmission i Danmark herefter er digital. Det har betydning for både mængden af kanaler, der er plads til, og den kvalitet på billed- og lydsiden, som de leveres i.

I januar 2012 blev det digitale billedsignal ændret fra MPEG-2- til MPEG-4-standarden, som igen gav mulighed for flere kanaler på samme plads og i bedre kvalitet.

I 2020 opgraderes det danske DVB-T-antennesignal til DVB-T2, som alle fjernsyn siden omkring 2011 har haft indbygget. Th.