Telias storejer: Gå bare videre med TV-opkøb

Nordens største teleselskab Telias planlagte opkøb af mediegiganten Bonniers TV-forretning med blandt andet TV4, streamingtjenesten CMore og finske MTV får grønt lys af Telias største aktionær, den svenske stat.

Det bliver derfor op til Telias bestyrelse at afgøre, om man vil slå til og dermed reelt bygge videre på den plan, som TDC også forsøgte sig med, da det næsten lykkedes at overtage den nordiske underholdningsgigant MTGs Nordic Entertainment Group med TV3-kanalerne, Viasat og streamingtjenesten Viaplay. TDCs handel gik dog i vasken, da tre danske pensionskasser og den australske kapitalfond Macquarie - intetanende om MTG-handelen - besluttede at købe TDC.

Lukrative sportsrettigheder og kendte TV-programmer

Anna Magnusson, som er chef for det svenske erhvervsministeriums enhed for selskaber med statsligt ejerskab, bekræfter over for det svenske nyhedsbureau TT, at den svenske stat ikke skal godkende et muligt opkøb særskilt.

Den svenske stat ejer 37 procent af aktierne i Telia.

Forhandlingerne mellem Telia og Bonnier er ifølge kilder inde i en afgørende fase, skriver flere svenske medier, og ventes at kunne falde på plads omkring midsommer. Lige nu synes det største udestående at være selve prisen. Sidst i maj var der forlydender om, at Telia ville lægge 10-12 milliarder svenske kroner (8,7-10 milliarder danske kroner).

Telia vil med købet af Bonnier Broadcasting få kontrol over både lukrative sportsrettigheder og kendte TV-programmer samt en egen nyhedsredaktion. I forvejen har Telia købt sig ind i den svenske musikstreamingtjeneste Spotify, verdens største.

Mange penge i kassen efter frasalg

Telia har en solid pengekasse efter en række frasalg i Eurasien oven på flere bestikkelsesskandaler, som fik den svensk-finske telegigant - Nordens største og Danmarks tredjestørste - til at trække sig ud af en lang række lande.

Det ventes at kræve en godkendelse fra de svenske konkurrencemyndigheder, før Telia i givet fald kan overtage Bonnier Broadcasting. En sådan godkendelse vil formodentlig først foreligge i 2019.

Telias koncerndirektør, Johan Dennelind, har tidligere givet udtryk for, at han meget gerne vil købe TDCs norske kabel-TV-forretning, Get, hvis TDCs nye ejere som ventet ønsker at sælge ud. Telia har allerede en teleforretning i Norge men har ikke bredbånd på hylderne.