Telias Spotify-opkøb giver penge til nye opkøb

Telias milliardinvestering i den svenske musikstreamingtjeneste Spotify ser ud til at kaste godt af sig og dermed gøre Nordens største telekoncern endnu bedre polstret økonomisk til nye og større investeringer i hjemegnen, heriblandt muligvis en overtagelse af TDCs norske kabel-TV-selskab.

Telia investerede 950 millioner svenske kroner i Spotify, som er verdens største musikstreamingtjeneste, tilbage i 2015, da Spotify rejste i alt 4,5 milliarder svenske kroner. Med en forventet børsnotering af Spotify i New York sidst i marts vil Telias ejerandel være 2,4 milliarder svenske kroner værd, skriver den svenske erhvervsavis Dagens Industri.

Der var dengang langtfra enighed i Telias bestyrelse om, at det var en god ide.

Mange penge i kassen efter flere frasalg

Siden har Telia solgt store dele af sine selskaber i de eurasiatiske lande fra oven på en større korruptionsskandale, hvor det kom frem, at Telia havde betalt penge under bordet gennem et skuffeselskab i Gibraltar for at få fat i vigtige mobillicenser i lande som Usbekistan.

Det har givet svensk-finske Telia, som i Danmark er nummer tre efter TDC og Telenor, langt flere penge i pengekassen, og dem har telekoncernen brug for til sin oprustning på den nordiske hjemmebane.

Her har Telia gennem mange år kæmpet i især Danmark for at tjene bedre penge, men det danske telemarked er så brutalt, at det reelt kun er TDC, der tjener penge - og selv TDC er presset af, at folk omlægger deres vaner på især TV-fronten, som altid har været en af TDCs vigtigste indtægtskilder.

Nye ejere vil satse på danske net

De tre pensionskasser ATP, PKA og PFA har sammen med australske Macquarie budt 40,5 millioner kroner for at overtage TDC og vil køre forretningen videre med fokus på at få bedre udnyttelse af TDCs faste og mobile netværk. Køberne vil lade TDCs norske aktiviteter i landets næststørste kabel-TV-selskab, Get, køre videre i et selvstændigt selskab. Det ses af mange som tegn på, at det vil blive solgt fra.

TDC købte Get i 2014 for 12,5 milliarder kroner.

TDCs bestyrelse bekræftede fredag morgen sin opbakning til købstilbuddet. Det kom på tværs af TDCs egne planer om at købe den svenske underholdningskoncern MTGs nordiske aktiviteter med bl.a. TV-kanalen TV3 og streamingtjenesten Viaplay for 15 milliarder kroner.

Telias topledelse og bestyrelsesformand Marie Ehrling har bekræftet, at Telia er på udkik efter opkøbsmuligheder i både Norge og Danmark. I Norge sælger Telia mobiltelefoni men mangler netop at kunne tilbyde kabel-TV og derigennem internetforbindelser. Her har Get i øjeblikket 428.000 TV-kunder og 371.000 bredbåndskunder.

Telia har selv haft kik på at købe hele TDC men har i to omgange valgt at trække sig, fordi det var for dyrt og risikabelt.

Den administrerende direktør for Get, Gunnar Evensen, som også sidder i TDCs direktion, solgte 1. marts ud af sine TDC-aktier og gik fra handelen med 34,8 millioner kroner i lommen.