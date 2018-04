Telia mister endnu 24.000 mobilkunder men tjener flere penge

Telia har i mange år sloges med at tjene penge i Danmark, hvor TDC sidder på kagen, og har derfor flere gange overvejet at købe TDC. Arkivfoto: Nils Meilvang, Scanpix

Telia har på tre måneder sagt farvel til endnu 24.000 mobilkunder men tjener flere penge trods en faldende omsætning.

Telia, der også ejer lavprismobilselskabet Call Me og MIT Tele (tidligere DLG Tele), er den første af de fire store, der fremlægger regnskab for årets første tre måneder.

Færre kunder på alle produkter

Omsætningen i Danmark faldt i januar-marts til 1.415 millioner svenske kroner (koncernen aflægger ikke regnskab i danske kroner) fra 1.479 millioner for et år siden. Til gengæld er driftsresultatet, EBITDA, steget fra 138 til 156 millioner svenske kroner. Indtjeningsgraden er steget til nu 11 procent, hvilket stadig er i den lavere ende af den danske mobilbranche.

Det har dog kostet på kundesiden. 24.000 mobilkunder har på et kvartal sagt farvel, så selskabet nu er nede på 1.455.000 mobilkunder herhjemme. Samtidig er der blevet 1.000 fastnetkunder, 9.000 bredbåndskunder og 1.000 TV-kunder færre i den danske forretning, viser regnskabet, der kom fredag morgen.

Til gengæld er det månedlige forbrug pr. mobilkunde - en af de vigtige poster - steget fra 127 danske kroner for et år siden til nu 136 kroner. Det har dog ligget helt oppe på 144 kroner i efteråret men faldt igen i julekvartalet.

Tilbagegang er »absolut ikke tilfredsstillende«

»Vi driver en fin og stabil forretning, men et tab på 24.000 mobilkunder er absolut ikke tilfredsstillende. Driftsresultatet ligger også - forventeligt - små syv millioner kroner lavere end for et kvartal siden, men vi lancerede i marts fri data-konceptet for at levere en langt højere grad af kundetilfredshed i Danmark, og det har naturligvis kostet penge,« siger Morten Bentzen, administrerende direktør for Telia i Danmark siden oktober 2015, til Berlingske.

Telias kvartalsvise kundeafgang ligger fortsat omkring de 30 procent, sådan som gennemsnittet i Danmark har været gennem mange år. 30 procent af danskerne skifter altså teleselskab hvert kvartal. Telias problem er derfor, at der ikke er kommet tilstrækkeligt med nye kunder ind til at opveje det »normale« tab i januar-marts.

Morten Bentzen har tidligere forklaret, at Telia vil lægge flere kræfter i at få en stærkere rolle som internetleverandør. Alligevel har Telia mistet 9.000 bredbåndskunder på blot tre måneder.

»Vi har valgt at fokusere på mobilforretningen og det nye fri data-koncept lige nu. Men lad os se, om der ikke snart sker noget på bredbåndssiden,« siger Morten Bentzen.

Den svensk-finske telekoncern er Nordens største og har den svenske stat som storaktionær med en ejerandel på 37,3 procent.

Overvejede at købe TDC

Telia-koncernen har i flere omgange overvejet at købe TDC i forsøget på at sikre sig en bedre forretning i Danmark, hvor tele- og navnlig mobilmarkedet hører til blandt de hårdeste i verden, så det reelt kun er TDC, der tjener penge. Senest skete det op til, at australske Macquarie og de danske pensionskasser PKA, PFA og ATP i februar bød 40,8 milliarder kroner for at overtage TDC. Vurderingen i Stockholm var dog, at TDC var for dyr og risikabel en investering.

Telia står dog stadig klar til at købe dele af TDC, heriblandt TDCs norske kabel-TV-forretning.

Hvad TDC-opkøbet betyder for Telia, er det dog endnu for tidligt at sige noget om.

»Det har vi ingen indsigt i lige nu,« siger Morten Bentzen.

Telia har i Danmark siden 2014 haft fælles mobilnet med sin norske konkurrent Telenor i forsøget på at nedbringe omkostningerne. De to ville gerne være gået helt sammen men havde udsigt til et nej fra EUs konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

Forsøger at finde sit eget marked

Telia har de seneste måneder forsøgt at finde sin egen position i Danmark ved bl.a. at sikre, at tilbud til nye kunder også gælder de eksisterende kunder, ved at begynde at sælge internetforbindelse til hjemmet ved siden af mobilabonnementet og senest ved at ændre sine mobilabonnementer og lægge større datamængder i pakken samt mulighed for at have fri data uden et forbrugsloft.

»3« kommer også med 1.-kvartalsregnskab 20. april, mens Telenor er klar 24. april og TDC 3. maj

Telia har været i Danmark siden 1995 og har nu 961 ansatte, 114 færre end for et år siden.