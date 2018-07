Telia i nyt milliardopkøb på TV-området

Nordens største telekoncern, Telia, har fredag morgen afsluttet mange måneders forhandlinger og overtager nu underholdningsdivisionen Bonnier Broadcasting med bl.a. Sveriges største TV-kanal, TV4, og streamingtjenesten CMore for 9,2 milliarder svenske kroner.

Opkøbet, der svarer til 6,6 milliarder danske kroner, har været længe undervejs og skal styrke Telias underholdningstilbud - i samme stil, som danske TDC lagde op til, inden planerne blev underløbet, da de tre danske pensionskasser PFA, PKA og ATP sammen med den tidligere ejer af Københavns Lufthavne, den australske kapitalfond Macquarie, lagde lidt over 40 milliarder kroner på bordet for TDC.

Forventeligt vil styrkelsen af Telias TV- og underholdningsområde smitte af på også Telia i Danmark, som lige nu har 29.000 kunder på Telia TV.

Morten Bentzen, der er administrerende direktør for Telia i Danmark, regner med, at også danskere vil få glæde af det svenske storopkøb.

»Vi glæder os over at blive styrket på også indholdssiden,« siger han til Berlingske.

TDC købt ud af Norge

Det er kun fire dage siden, at Telia brugte 16,5 milliarder danske kroner på at købe TDC ud af Norge ved at overtage landets næststørste kabel-TV-selskab, Get, og TDCs lille erhvervsforretning, TDC Norge.

Bonnier Broadcasting omsatte i 2017 for 7,49 milliarder svenske kroner og havde et overskud på 423 millioner svenske kroner. Med købet opretter Telia et nyt forretningsområde, som får Bonnier Broadcastings administrerende direktør, Casten Almqvist, som direktør.

Handelen ventes gennemført i anden halvår af 2019 og vil kræve godkendelse hos konkurrencemyndighederne.

Bonnier købte i 2007 hele TV4, overtog den finske TV-kanal MTV i 2005 og CMore (dengang Canal Plus) i 2008.