Telia-formand vil gerne købe TDC ud af Norge

Telias bestyrelsesformand, Marie Ehrling, er interesseret i at købe TDCs norske kabel-TV-selskab og understreger, at Telia har en god økonomi. Her ses hun sammen med Telias topchef Johan Dennelind.

Selv om Nordens største teleselskab, Telia, har meldt klart ud, at det ikke kommer med et modbud på danske TDC, betyder det ikke, at Telia har mistet interessen for, hvad TDC ejer.

Således bekræfter Telias bestyrelsesformand, Marie Ehrling, at Telia bestemt godt kunne finde på at købe Norges næststørste kabel-TV-selskab, Get, af TDC, når de tre danske pensionskasser PFA, PKA og ATP sammen med australske Macquarie overtager TDC og agter at satse på TDCs mobile og faste net i Danmark.

Ehrling: Gode forbindelser er kernen

»Selvfølgelig vil vi se på det,« siger Marie Ehrling i et interview med nyhedsbureauet Reuters under verdens største mobilmesse, Mobile World Congress, i Barcelona i det nordøstlige Spanien i denne uge. »Det er kernen, det at have gode forbindelser, og i disse dage er det meget vigtigt, at man kan tilbyde samlede pakkeprodukter,« siger hun.

Som Berlingske tidligere har beskrevet, mangler Telia at kunne tilbyde internetforbindelser til kunderne i Norge. Her har Telia sit eget mobilselskab men mangler et kabelnet, som kan levere såvel TV som bredbånd.

Marie Ehrling, som har været bestyrelsesformand siden 2013 og selv var topchef i Telia fra 2003 til 2006, understreger, at Telia står i en stærk, finansiel stilling og har »en interessant dagsorden« i Norden, som fortsat er kernemarkedet for den svensk-finske gigant, som i Danmark er nummer tre efter TDC og norske Telenor.

TDC købte Get med nu 428.000 kunder i 2014 for 12,5 milliarder kroner. TDCs topchef, Pernille Erenbjerg, har siden omtalt det som »de bedste 13 milliarder, som jeg nogen sinde har brugt«.

Danmark venter

I Danmark afventer Telia at se, hvad køberkonsortiet, der for nogle uger siden bød 40,8 milliarder kroner for at overtage TDC, reelt vil stille op, når de har fremsat det endelige tilbud til aktionærerne og har fået deres godkendelse.

Telias koncernchef, Johan Dennelind, sagde for to uger siden, at Telia undersøger alternativer i Danmark, »men vi ønsker ikke at komme ind på de forskellige alternativer«. Til gengæld sagde han til det norske netmedie E24.no, at »Get er et af flere spændende selskaber på det norske marked«, og at »jeg forventer, at vi gør noget aktivt i år eller måske til næste år« i Norge.

Den svenske stat ejer 37,3 procent af Telia og er dermed største aktionær.