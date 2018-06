Telia får ny erhvervsdirektør

Microsoft leverer Telias nye erhvervsdirektør.

Det er den 46-årige Thomas Kjærsgaard, som efter sommerferien overtager ansvaret for erhvervskunderne hos Danmarks tredjestørste teleselskab, Telia. Thomas Kjærsgaard har siden 2006 været salgsdirektør hos Microsoft i Danmark.

Han erstatter Anne Kilsdal, som i en periode har fungeret som erhvervsdirektør ved siden af jobbet i lederteamet i Telias erhvervsforretning, som hun nu kan dedikere sig på fuld tid igen.

Thomas Kjærsgaard er uddannet fra CBS i 1998 og har i 1997-2003 arbejdet hos BRF Kredit, i 2003-2005 som salgsdirektør i Webtop Technology og 2005-2006 som salgs- og marketingsdirektør for Børsen Academy, inden han i 2006 kom til Microsoft. Her har han arbejdet i både Danmark og udlandet, indtil han i 2017 blev salgsdirektør.

Telia er Nordens største telekoncern og er 37 procent ejet af den svenske stat som største enkeltaktionær. I Danmark er Telia nummer 3 efter TDC og Telenor. Den svenske koncernledelse har lovet inden udgangen af året at have afklaret, hvilke tiltag der skal til for at gøre Telia i Danmark til en langsigtet, god forretning. Alternativet er, at koncernen skiller sig af med selskabet og sælger det.