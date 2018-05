Teleselskaber tjener igen stort på mobilkunderne

Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.

Siden begyndelsen af 00'erne, har de danske teleselskaber kunne rapportere om en svækkende omsætning per mobilkunde. Men denne tendens er nu aftagende for de tre største teleselskaber; TDC, Telenor, og Telia.

»Priskrigen er stadig til stede, men den er nok aftaget en smule. Nu er der mere fokus på at møde de nye behov, kunderne har. Det kan være mere data eller nye tjenester oven på abonnementerne. Hvis man kan levere det, er kunderne også villige til at betale lidt mere,« siger Morten Bentzen, der er Telias topchef, til Jyllands-Posten.

Ifølge Telenors administrerende direktør, Jesper Hansen, er den bedste måde på at skabe vækst for selskaberne på nuværende tidspunkt at investere mere i teleinfrastruktur, heriblandt ved at opfylde kundernes nye data- og mediebehov.

I modsætning til de tre største mobilselskaber, der fokuserer på at øge omsætningen, fokuserer det fjerdestørste mobilselskab, 3, på at øge kundetallet. 3 er dog også det eneste selskab, der på nuværende tidspunkt har et stigende kundetal.

Da TDC er i en såkaldt stilleperiode før, selskabet offentliggør sit kvartalsregnskab torsdag, har TDC ikke ønsket at kommentere sagen over for Jyllands-Posten.