Telenor-topchef gør klar til stor bredbåndssatsning

Telenor er inde i en god og stabil periode og skruer nu op for satsningen på at sælge faste internetforbindelser til sine næsten 1,8 millioner mobilkunder, siger den danske topchef, Jesper Hansen. Foto: Telenor

Bortset fra tabet af en statsaftale på mobiltelefoni med 28.000 kunder har Danmarks næststørste teleselskab, Telenor, formået at holde på alle sine øvrige kunder, og samtidig med at kundetilfredsheden vokser, vil Telenor ruste op og begynde at sælge internetforbindelser til sine mobilkunder.

Telenors danske topchef, Jesper Hansen, er fuld af optimisme for fremtiden efter tre svære omstillings- og oprydningsår.

Mere tilfredse kunder bliver i butikken

»Jeg har fokus på at forbedre indtjeningen i Danmark. Der er potentiale i at gøre forretningen endnu simplere og mere digital til fordel for både os selv og kunderne. Og den stigende kundetilfredshed viser, at kunderne kvitterer for det. Vi vil i år øge kryds- og opsalget (altså sælge flere ting til de samme kunder, red.), gå dybere ind i bredbåndsmarkedet og over tid lægge nye tjenester på toppen af abonnementerne. Blandt andet har Telenor i Sverige og Norge spændende ting i gang, så når jeg er færdig med at »rydde op i pennalhuset«, bliver der overskud til at tage ting ind fra Sverige og Norge, så vi ikke behøver at opfinde dem selv,« siger Jesper Hansen til Berlingske.

Han er »stadig fortrøstningsfuld« og forventer snart at kunne få toplinien i forretningen til at vokse, »så det ikke kun er en spareøvelse«.

De seneste tre år har Telenor i Danmark, som også ejer lavprismobilselskabet CBB, brugt krudt på at udskifte og forenkle alle sine IT-systemer og give kunderne bedre selvbetjeningsmuligheder på nettet.

»Det har været hårdt for kunderne og for os, så den loyalitet, som kunderne har vist os, er noget stort. Nu kan vi heldigvis se, at kundetilfredsheden vokser, og at kundeafgangen falder. Vi kan derfor bruge lidt færre penge på salg og marketing. Det er meget lettere og sjovere at være god til at holde på de kunder, man har. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi ikke kan blive meget bedre, for det kan vi. Men hvis man som virksomhed anstrenger sig for at gøre sit bedste og levere, hvad kunderne forventer, er kunderne meget loyale,« siger Jesper Hansen.

Satser på at sælge bredbånd

Kvartalsregnskabet for januar-marts viste en bedre indtjening trods et let faldende salg.

»Der er ikke det store drama. Tabet af de 28.000 kunder forholdt vi os til sidste år. Det er mere en overraskelse, at vi ikke har mistet hele staten i 1. kvartal, men at TDC kun har fået en tredjedel. Derudover har vi en stabil kundebase i mobilforretningen, kundernes månedlige forbrug stiger en smule, og vi fortsætter samlet set indtjeningsfremgangen - helt som planlagt,« konstaterer Telenor-topchefen.

Han gør nu klar til at sætte ind på bredbåndsmarkedet, hvor Telenor ønsker at være langt mere synlig og få mange flere af sine mobilkunder til også at vælge en internetforbindelse fra selskabet.

»Folk forbinder det at skifte bredbånd som sværere end at skifte mobilabonnement, fordi de har større erfaring med at skifte mobilabonnement. Deres erfaring med at skifte en fast forbindelse ligger år tilbage - og dengang var det bøvlet. Det er ikke bøvlet længere, og der er fordele ved at have både mobil- og bredbåndsabonnement hos os. Vi kan derved tilbyde vores familiekunder en bedre, samlet pakke med selvbetjening m.m., og efterhånden som der kommer mere elektronik i husstanden, kan vi servicere og rådgive bedre, så hastigheden bliver den bedste,« siger Jesper Hansen.

Der bliver ikke priskrig

Prisen tæller vel også. Folk forventer at få samlerabat med flere abonnementer samme sted.

»Som minimum skal vi konkurrere med det, som folk har, men vores ambition er overhovedet ikke at skabe en ny priskrig. Vi vil argumentere med andre fordele. En del af bredbåndsmarkedet er måske ikke så gennemsigtigt i dag, fordi så mange ting er koblet sammen med abonnementet. Vi tilbyder en rigtigt god bredbåndsforbindelse. Vi sælger ikke TV eller andet med - det kan folk selv overveje. Vi tror heller ikke på, at flow-TV (almindeligt TV, red.) er fremtiden. Mange kan nemt spare 300-500 kroner ved at bruge DR på nettet og dertil have abonnement på TV 2 Play, Netflix eller HBO. Jeg mener, at der er plads på markedet til at fokusere på den rigtigt gode bredbåndsforbindelse i kombination med et mobilabonnement,« siger Jesper Hansen.

Du har 137.000 bredbåndskunder og næsten 1,8 millioner mobilkunder...?

»Ja, er det ikke dejligt - det hedder potentiale!« ler han. »Der manger konkurrence på markedet. Det har jeg tænkt mig at blande mig i, men jeg ved godt, at jeg skal væbne mig med tålmodighed og hjælpe kunderne til at skifte til den rigtige leverandør, nemlig Telenor, og få fordelen.«

Pas på konkurrencen, TDC

Også Telenors konkurrenter har øje for bredbåndsmarkedet, men alle følger de med spænding, hvad der sker, når TDC om kort tid får nye ejere, som har bebudet, at de vil satse på netop infrastrukturen i Danmark, altså mobil- og kabelnet, hvor TDC og elselskaberne, som har bygget egne fibernet, skal arbejde tættere sammen. Andre selskaber som Telenor køber sig ind på bl.a. TDCs net i områder, hvor de ikke selv har kabler i jorden.

»Udmeldingerne skaber bekymring for en konsolidering på infrastrukturen. Jeg håber, at myndighederne har et vågent øje, så vi ikke får mindre men mere konkurrence på bredbånd ved, at det ikke bliver sværere at få adgang til infrastrukturen og de vilkår, som knytter sig til det. En tilsvarende konkurrence har vi haft på mobilområdet i rigtigt mange år,« understreger Telenor-topchefen.

Han mener ikke, at TDCs opkøb sidste år af prispresseren Plenti, som bl.a. solgte mobilabonnementer uden databegrænsninger, er årsagen til, at der er faldet ro på mobilmarkedet efter mere end et årtis priskrig.

»Jeg vil ikke sige, at der er ro på. Der er stadig stor konkurrence, og der mangler ikke slagtilbud derude. Priserne er stadig nede på et meget fornuftigt niveau, når vi sammenligner os med andre lande. Men forbrugerne er - efter i en længere årrække at have skiftet for at tjene en tier - nu nået til at tænke, at hvis de har det godt, hvor de er, er det fint. Selv om det er relativt let at skifte, gider de ikke, hvis ellers deres selskab opfører sig ordentligt og håndterer kunden godt,« siger Jesper Hansen.