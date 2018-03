Telenor taber retssag til TDC i Norge

Telenor har dermed tabt sagen til TDC og det norske Samferdselsdepartementet, har Oslo Tingrett slået fast, skriver The Telecom Paper.

Sagen strækker sig tilbage til 2010 og gik dels på, at Telenors priser for at lade TDC leje sig ind på sit netværk var højere end tilbuddet til netværksselskabet Network Norway.

Derudover skulle der tages stilling til, om det var i orden, at TDC ikke fik tilbudt samme vilkår som mobilselskabet Ventelo, der også lejede Telenors net.

Telenor mener, at det har levet op til reglerne og har blandt andet fremført, at det ikke er et vilkår, at alle selskaber skal tilbydes ens vilkår og prisstrukturer.

Men retten i Oslo har afgjort, at det var i strid med reglerne.

Der er tale om en dom fra en tidligere afgørelse i 2015, hvor Telenor blev dømt til at betale TDC 16,24 mio. norske kr., der tidligere er blevet betalt.

Telenor havde sagsøgt både TDC og Samferdselsdepartementet for den oprindelige afgørelse, men skal nu betale sagsomkostningerne i sagen fra Oslo Tingrett.

Det gælder 0,33 mio. norske kr. til Samferdselsdepartementet og 1,39 mio. norske kr. til TDC.