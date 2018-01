Telenor skærer 6.000 job væk

Den norske telegigant Telenor, som er næststørste teleselskab i Danmark, skal i 2018-2020 skære 6.000 stillinger væk som led i en større sparerunde, hvor mere selvbetjening blandt kunderne skal gøre hele koncernen enklere.

Det oplyser Telenors koncernchef, Sigve Brekke, i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet for 2017 onsdag.

Besparelserne vil også ramme i Danmark, slog Telenors administrerende direktør her, Jesper Hansen, tidligere på dagen fast over for Berlingske.

Danmark har været testland

»Det er klart, at lønomkostningerne altid er en stor post. Når vi ønsker at få en bedre indtjening, skal omkostningerne reduceres. Det betyder over tid også færre arbejdspladser, men der er også muligheder for at øge indtjeningen,« sagde han.

Telenor i Danmark har været »testland« for en større omstilling internt. Gennem de seneste to år er næsten alle IT-systemer blevet skiftet ud og forenklet med det formål at gøre det muligt for kunderne i højere grad at kunne betjene sig selv over nettet, så der kan spares servicemedarbejdere internt. Det betyder blandt andet, at de ting, som kunderne ser i selvbetjeningsdelen, er præcis de samme, som de Telenor-ansatte ser, hvilket skal gøre hele arbejdsgangen enklere og hurtigere.

Omstillingen har kostet et stort millionbeløb og - med Jesper Hansens ord - »nogle bump på vejen« for både kunder og medarbejdere, fordi ikke alt har fungeret godt hele tiden. Ifølge topchefen er kundetilfredsheden dog på vej opad.

2.600 stillinger nedlagt i 2017

Telenor-koncernen skar 2.600 stillinger bort på verdensplan i 2017 som led i en spareplan til 1,6 milliarder norske kroner og havde ved udgangen af 2017 i alt 29.700 ansatte.

Besparelserne svarer til en-tre procent om året eller mellem 450 millioner og 1,35 milliarder norske kroner. I gennemsnit skal 2.000 stillinger nedlægges om året.

Ved årsskiftet havde Telenor i Danmark 1.425 ansatte - 186 færre end året før.

I august 2017 blev 54 medarbejdere og ledere i Telenor Danmark sagt op, samtidig med at 31 ubesatte stillinger blev nedlagt.