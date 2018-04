Telenor lider kæmpe tab af mobilkunder

Et kæmpe tab af mobilkunder ramte Danmarks næststørste teleselskab, Telenor, i de første måneder af 2018.

28.000 mobilkunder har sagt farvel til Telenor i januar-marts. Samtidig er antallet af fastnetkunder dalet med 5.000, mens 1.000 har opsagt deres internetabonnement hos selskabet, som til gengæld tjener flere penge. Driftsresultatet (EBITDA) er vokset fra 212 millioner norske kroner (koncernen aflægger regnskab i norske kroner) for et år siden til 219 millioner, mens omsætningen er gået tilbage fra 1.249 millioner norske kroner til 1.234 millioner.

Samtidig er indtjeningsgraden vokset fra 17,8 procent for et år siden til nu 20,1 procent, ligesom det er lykkedes at fastholde kundernes månedlige forbrug, som i nu snart et år har ligget stort set uændret på 116 danske kroner. Det månedlige forbrug er et meget vigtigt målepunkt i televerdenen, fordi det i årevis er styrtdykket som følge af den hårde mobilkrig, som der tilsyneladende er sat en - om ikke tætsluttende - prop i.

Pludseligt stor kundeflugt

Det er Telenors tab af den store statskontrakt i oktober 2017, der har kostet størstedelen af kunderne. 28.000 mobilkunder forsvandt med den tabte aftale, som TDC nu har overtaget. TDC beskyldte Telenor for prisdumping, da Telenor vandt den sidste gang.

Telenors topchef i Danmark, Jesper Hansen, hæfter sig da også mest ved de flere penge i kassen, som »leder os mod en sundere og mere rentabel forretning«.

»Vi er inde i en god udvikling, hvor vi både formår at effektivisere og digitalisere vores forretning, mens det på samme tid lykkes at øge indtjeningen. Det kan jeg kun være tilfreds med,« siger han, der har stået i spidsen for Telenor i Danmark siden november 2015 men har siddet med i ledelsen siden 2000.

Telenor har nu 1.798.000 mobilkunder, 59.000 fastnetkunder og 137.000 bredbåndskunder.

TDC mørklægges snart

Telenor, som i Danmark også driver lavprismobilselskabet CBB og ejer TV-distributøren Canal Digital, er den tredje af de fire store, som fremlægger regnskab. Telias regnskab viste et tab på 24.000 mobilkunder, 9.000 bredbåndskunder, 1.000 fastnetkunder og 1.000 TV-kunder men et bedre driftsresultat. »3« havde omvendt vundet 19.000 nye mobilkunder men har et dårligere driftsresultat. Det overraskende store kundeskift kommer bag på eksperterne, fordi den hårde mobilkrig det seneste år har været afløst af gradvis stigende priser og mindre aggressive - og færre - knaldtilbud.

TDCs regnskab for januar-marts kommer 3. maj og bliver det formentlig sidste, offentlige regnskab, inden de nye ejere - australske Macquire med 50 procent og de danske pensionskasser PKA, PFA og ATP med 50 procent - formentlig snart afnoterer TDC fra børsen.

Sparerunde undervejs

Telenor driver sammen med konkurrenten Telia fælles mobilnet i Danmark, og de ville gerne have slået sig sammen, hvilket EUs konkurrencemyndigheder dog forhindrede.

Telenor-koncernen bebudede i januar at skulle skære 6.000 stillinger væk i hele koncernen i 2018-2020, og administrerende direktør i Danmark, Jesper Hansen, slog fast, at besparelserne også vil ramme herhjemme.

Telenor har i dag 1.422 ansatte mod 1.579 for et år siden.

Den norske stat ejer 54 procent af Telenor-koncernen, der kom til Danmark i 2000, da Telenor købte 53,5 procent af aktierne i Sonofon, som brød TDCs/Tele Danmarks monopol, af GN Store Nord. I 2004 købte Telenor sin amerikanske samarbejdspartner, Bell South, ud og overtog hele Sonofon, og i 2005 købte Sonofon så bredbåndsudbyderen Cybercity. I sommeren 2009 skiftede både Sonofon og Cybercity navn til Telenor.