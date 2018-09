Techfestival-stifter: Der er brug for et opgør med branchens værdisæt

150 tænkere fra 34 forskellige nationer har for andet år i træk slået sig sammen for at formulere sunde principper for fremtidens tech i samfundet. Det er blevet til 150 principper, som tager livtag med nogle af tech-industriens store udfordringer.

Siden 150 personer ved Copenhagen Techfestival første gang satte ord på, at menneskelige værdier og tech ikke nødvendigvis spiller efter samme fløjte, er de væltet frem. Skandalerne i techbranchen.

Cambridge Analytica, Facebook, som blev tvunget til at ændre deres design, så de ikke skaber afhængighed hos brugerne, Apple blev dømt for skatteunddragelse, og Google fik fingrene i klemme for monopollignende virksomhed.

»Der er mange ting, som ikke ser så godt ud for branchen,« siger Thomas Madsen-Mygdal, CEO for Twenty-three og stifter af Techfestival.

»Måske havde flertallet i tech det faktisk sådan, at de ikke var glade for, hvor tech var, og hvad der kom frem om vores branche. På den måde blev 2017s Copenhagen Letter vores første opråb om at anskue tech og verden på en anden måde. Vi ser tech som en del af samfundet, og tech skal respektere det demokrati, vi er en del af,« forklarer han.

»Det har vi også set med Google og Amazon-ansatte, der gør oprør mod at deres AI (Artificial Intelligens) bliver brugt til militære formål. Vi står foran en slags ny faglig arbejderkamp, hvor det er ved at gå op for ansatte i tech, at brydningstider i samfundet starter med individer i virksomhederne,« siger Thomas Madsen-Mygdal til Henrik Føns i IDAs teknologipodcast Techtopia.

Fra 1 til 150 sider

Hvor tænketanken på Copenhagen Techfestival i 2017 nøjedes med at udsende én side - et manifest - The Copenhagen Letter, blev resultatet i 2018 150 sider - eller principper om man vil. Én fra hver deltager henvendt til dem, der påvirker teknologi i dag.

De kalder på talrige forskellige opvågninger, men en af de problematikker, som Thomas Madsen-Mygdal især fremhæver er, at det er på tide, vi tager et opgør med værdierne i tech. Alt for længe har de været formet af få hundrede tusinde i Silicon Valley og endnu før det af anarkister, der anså internettet og teknologi for at være helt løsrevet fra resten af civilisationen. Men sådan hænger virkeligheden ikke sammen, mener han.

Tech skal tage sin plads i samfundet

»Det har været helt vildt skadeligt, at bevægelsen i 25 år overhovedet ikke har interesseret sig for, hvordan vi skaber nye civile strukturer og nye institutioner og genopfinder samfundets styringsmekanismer og demokrati. Hele ideologien har været at lave sin egen virkelighed og teknologiens egne regler. Man har ignoreret samfundets gamle regler og tænkt, at det ikke var nødvendigt for dem,« siger han og fremhæver Uber som et klart eksempel på innovativ teknologi, der følte sig hævet over loven i de lande, den blev rullet ud i - og som fik voldsom opbakning selv i Danmark, trods det, at grundstrukturen i de billige køreture var at undslå sig dansk indkomstskat - et bærende princip for velfærdsstaten.

Teknologien er ikke ond, men pionererne havde aldrig forudset, at friheden og fraværet af regler og kontrol i internet of things kunne bruges negativt. »Romantisk men også meget naivt,« lyder dommen, som Thomas Madsen-Mygdal fælder over bevægelsen.

Det er slut med at være naiv, men romantikken lever fortsat, når 150 hjerner forsøger at formulere de principper, der skal gøre tech til en del af samfundet i stedet for sin egen dissocierede rutsjebane.

I Techtopia-podcasten kan du høre meget mere om, hvordan Danmark og Europa kan gøre sig gældende i den udvikling eller lyt direkte via iTunes.