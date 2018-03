TDCs kunder kan igen ringe - her er svar på spørgsmål om nedbrud

Det er netop lykkes TDC at få sine systemer til at arbejder igen, så alle mobilkunder igen kan ringe. Alle mobilkunder kunne omkring klokken 17 både ringe og modtage kald, oplyser TDC i en pressemeddelelse.

Nogle kunder med IP-telefoni oplever dog fortsat at være uden forbindelse, og fejlretningen vil fortsætte, indtil alle kunder er i drift, og driften igen er normaliseret.

»Vi kan kun beklage over for de mange kunder, som har været berørt i løbet af dagen. Lige siden fejlen opstod, har vi arbejdet på højtryk for at løse fejlen, og vi har fortsat ekstra mandskab på for at sikre, at driften er stabil. Vi er optimistiske, men givet omfangets størrelse kan enkelte kunder stadig opleve driftsforstyrrelser,« siger koncerndirektør Michael Moyell Juul fra TDC Group i meddelelsen.

Tidligere på eftermiddagen svarede telekoncernen på spørgsmål i forbindelse med nedbruddet:

Er dette det største nedbrud, TDC har oplevet?

»Det kan vi ikke svare på på nuværende tidspunkt,« lyder det fra TDCs kommunikationspartner, Nis Peder Kolby.

Hvordan fordeler nedbruddet sig geografisk?

»Dette er ikke et geografisk afgrænset problem. Der er ingen områder, der har været hårdere ramt end andre. Kunderne har fordelt sig på hele landet.«

Kan det hænge sammen med hacker-aktivitet?

»Nej, vi har ingen indikationer på, at der er tale om andet end en teknisk fejl i vores netværk.«

Har I påvist en anden årsag?

»Vi ved, hvor fejlen er opstået, men har ikke på nuværende tidspunkt det fulde overblik over, hvad det skyldes.«