TDCs bestyrelse: Bud fra pensionskasser er for lavt

Der skal et bedre tilbud på bordet, hvis TDCs bestyrelses for alvor skal bide på den krog, som et konsortium af investorer bestående af PFA, ATP, PKA og australske Macquarie har smidt ud. Konsortiet bekræftede torsdag morgen, at gruppen er interesseret i at få fingre i den danske telekæmpe.

Tilbuddet fra investorgruppen er omkring otte milliarder kroner højere end den værdi, som TDC havde, da børsen lukkede onsdag. Her var telegigantens markedsværdi opgjort til 30,4 milliarder kroner.

Men den merpris er langt fra nok til at tilfredsstille TDCs bestyrelse. I en meddelelse fra en samlet bestyrelse lyder beskeden fra telegiganten, at buddet fra konsortiet ikke er i TDC-aktionærernes interesse, »da det undervurderer selskabets værdi«.

Bestyrelsen slår samtidig fast, at der skal et bedre bud på bordet, hvis TDC-bestyrelsens skal indfanges.

»Hvis der på noget tidspunkt kommer et finansielt overbevisende tilbud, vil vi altid være klar til at indgå i en konstruktiv dialog«, skriver bestyrelsen.

Torsdag eftermiddag ligger TDCs markedsværdi på omkring 36,5 milliarder kroner.