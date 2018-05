TDC stadig presset af kundefrafald

TDC fortsætter med at være ramt af den hårde konkurrence på det danske telemarked og mister såvel omsætning som overskud, ligesom TV-kunderne fortsætter med at forlade koncernen. Til gengæld er der kommet flere mobilkunder ind.

Omsætningen i TDC faldt i januar-marts fra 5.239 millioner kroner sidste år til nu 5.096 millioner kroner, mens driftsresultatet (EBITDA) faldt fra 2.133 til 2.076 millioner kroner, viser regnskabet, der kom torsdag morgen.

TDC har i 1. kvartal vundet 46.000 mobilkunder, hvoraf over halvdelen kommer fra den statsaftale, som Telenor tabte i efteråret. TDC har nu 3.039 millioner mobilkunder. Til gengæld forsætter kunderne i den vigtige TV-forretning med at forlade koncernen trods en ekstraindsats med nye tiltag. 18.000 TV-kunder har sagt farvel på tre måneder oven i de 80.000, som gik i hele 2017. Også 9.000 bredbåndskunder har sagt op.

TDC har nu 1.281.000 TV-kunder og 1.186.000 bredbåndskunder i Danmark. Antallet af fastnetkunder fortsætter - som hos alle teleselskaber - med at falde, denne gang med 24.000 til 607.000.

Den norske forretning, Get, som er Norges næststørste TV-udbyder, står stort set stille med 428.000 TV-kunder og 372.000 mobilkunder.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Opkøbet af TDC 26. januar: ATP, PKA, PFA og Macquire sender foreløbigt tilbud til TDCs bestyrelse om køb af TDC. Bestyrelsen siger nej - prisen er for lav. Senere forhøjes buddet til i alt godt 38,5 mia. kr.

1. februar: TDC og MTG offentliggør, at TDC køber MTGs nordiske aktiviteter med bl.a. TV3, Viasat og streamingtjenesten Viaplay for 15 milliarder kroner og kalder det »Europas første fuldt integrerede medie- og kommunikationsudbyder«.

7. februar: Købstilbuddet fra de fire fonde sendes anonymt til en række medier. TDC bliver tvunget til at reagere offentligt og oplyser, at bestyrelsen har afvist det foreløbige bud.

9. februar: TDCs bestyrelsesformand, Pierre Danon, siger til Berlingske, at han er oprevet over lækagen og taler om afpresning.

12. februar: MTG meddeler fra morgenstunden, at TDC har aflyst den underskrevne aftale. TDC meddeler kort efter at have fået et nyt tilbud på overtagelse af alle TDCs aktier. Svenske medier skriver, at Telia i sidste uge har holdt drøftelser med TDC om en overtagelsespris nær 60 mia. kr. (inkl. MTG). Telia afviser officielt, at der »i øjeblikket« er drøftelser med TDC. De fire fonde offentliggør deres tilbud på 40,8 mia. kr., som TDCs bestyrelse meddeler at ville anbefale.

28. februar: Køberkonsortiet offentliggør deres formelle bud på TDC.

16. marts: TDC holder generalforsamling, hvor bestyrelsen genvælges.

4. april: Konsortiets tilbud om at købe TDC-aktier udløber. Køberne har her tilsagn om så mange aktier, at købet gennemføres. Snart har de over de 90 procent, som skal til for at afnotere TDC fra børsen.

14. maj: TDC holder ekstraordinær generalforsamling for at vælge nye folk ind i bestyrelsen. Umiddelbart derefter ventes de nye ejere at afnotere TDC fra børsen i København. Th.

Sidste regnskab, før mørket kommer

TDCs topchef, Pernille Erenbjerg, er ikke desto mindre tilfreds med resultatet.

»Vi har siden lanceringen af vores strategi for to år siden arbejdet hen mod at vende udviklingen og skabe vækst i vores forretning i 2018. Regnskabet bekræfter, at vi når målet i år. Vi står med et markant stærkere TDC Group end for to år siden,« siger hun i en kommentar til regnskabet og fremhæver især fremgangen på mobilsiden, hvor TDC nu sidder på 40 procent af omsætningen på det danske mobilmarked.

Regnskabet bliver forventeligt det sidste offentligt tilgængelige, inden TDCs nye ejere - den australske kapitalfond Macquarie med 50 procent og de tre danske pensionskasser ATP, PFA og PKA med 50 procent - inden for kort tid ventes at pille TDC af børsen og dermed slippe for kravene om offentlig indsigt hver tredje måned i regnskaberne. Det sker, efter at de lagde 40,8 milliarder kroner for TDC og dermed overtalte TDCs mange aktionærer til at sælge deres aktier.

LIdt færre nøjes med den lille TV-pakke

TDC er Danmarks største telekoncern foran - i rækkefølge - Telenor, Telia og »3«. TDC er, unikt i Europa, størst på alle fire områder: mobiltelefoni (41% af markedet), fastnettelefoni (60%), TV (56%) og internetforbindelser (52%). TDC ejer foruden YouSee også Telmore (som det opkøbte Plenti blev fusioneret ind i) samt Fullrate, Blockbuster og Dansk Kabel-TV.

TV er hovedindtægtskilden for TDC, der i 2017 hentede 52 procent af sin omsætning fra privatkunderne.

Det er lykkedes TDC at bremse den ellers voksende mængde af TV-kunder, som nøjes med den lille - og mindste - TV-pakke. Hvor det for tre måneder siden var 35,3 procent, der nøjedes med den lille pakke, er det nu 34,5 procent. Samtidig er det nu 34,1 procent af alle TV-kunder, der har en TV-boks mod 33,2 procent op til jul. TV-boksen, som er obligatorisk for nye YouSee-kunder, er afgørende for, at TDC kan levere streamingtjenester gennem YouSee og tilbyde bl.a. leje af film - alt sammen elementer, der skal bidrage til at holde på kunderne.

Blandet landskab hos konkurrenterne

Regnskaberne for januar-marts fra TDCs konkurrenter har budt på lidt af hvert. Telia tabte kunder men tjener flere penge, »3« vandt kunder men tjente færre penge, og Telenor formåede at holde skansen og tjene lidt mere, selv om Telenor i efteråret tabte den store, offentlige statskontrakt til TDC og indtil nu har måttet aflevere 28.000 mobilkunder til TDC.

Alle venter med spænding på, hvad de nye ejere af TDC vil gøre. Køberne har sagt, at de vil splitte TDC op i tre selvstændige forretningsenheder. Den ene skal drive TDCs net (fastnettet, mobilnettet, kabel-TV-nettet og fibernettet) og arbejde tættere sammen med elselskaberne, som har bygget egne fibernet. Den anden, nye forretningsenhed skal håndtere TDCs privat- og erhvervskunder, mens den tredje bliver TDCs aktiviteter i Norge - en mindre TDC-forretning og Norges næststørste kabel-TV-selskab Get, som TDC købte for 12,5 milliarder kroner i 2014. Mange forventer, at den norske del sælges hurtigt fra. Nordens største teleselskab, svensk-finske Telia, står som den oplagte køber, og Telias koncernchef, Johan Dennelind, har offentligt bekræftet, at det kunne være interessant for Telia at overtage Get.

Netop oplægget til samarbejde om infrastrukturen bekymrer Telenors administrerende direktør i Danmark, Jesper Hansen, som for to uger sagde til Berlingske:

»Udmeldingerne skaber bekymring for en konsolidering på infrastrukturen. Jeg håber, at myndighederne har et vågent øje, så vi ikke får mindre men mere konkurrence på bredbånd ved, at det ikke bliver sværere at få adgang til infrastrukturen og de vilkår, som knytter sig til det. En tilsvarende konkurrence har vi haft på mobilområdet i rigtigt mange år,« understregede han.

TDC har nu 7.953 ansatte, heraf de 7.091 i Danmark. Det er omkring 150 færre end for et år siden.