TDC spiller nyt super-mobilnet på banen for at vende nedturen

TDC spiller nu et trumfkort i den verserende mobil- og bredbåndskrig, skriver Finans. Våbenet er et helt nyt, lynhurtigt mobilnet, der åbner for hastigheder på helt op til 600 megabit over hele landet.

Til en start har telegiganten kort før jul opgraderet sit 4G-mobilnet til 600 megabit i flere jyske byer, heriblandt Aalborg, Viborg og Randers.

»Strategien er med tiden at opgradere over hele landet. Det bliver et vigtigt kort for at tiltrække og fastholde kunder,« siger Kasper Ørtvig, mobildirektør i Yousee, der er TDC’s privatforretning, til Finans.

TDC-ledelsen har i løbet af 2017 fået dybe panderynker af den hårde kamp på mobil- og bredbåndsmarkedet, der har kostet telegiganten kunder i titusindvis. Ifølge TDC’s strategi skal der allerede sættes en prop i nedturen i år, hvor det lynhurtige 4G-net skal være med til at vende kundeflugt til kundetilgang.

Opgraderingen af mobilnettet kan endda blive en vigtig redningsplanke for TDC, mener Peter Kurt Nielsen, teleanalytiker i det norske finanshus ABG Sundal Collier.

»Trenden overalt i Europa er, at hastighederne på mobilnetværket er blevet et betydeligt konkurrenceparameter. TDC kæmper for oprejsning, men hvis selskabet kan udkonkurrere de andre teleselskaber på hastighed, er det ikke usandsynligt, at TDC kan kapre mobilkunder de kommende år,« siger han til Finans.

Det lynhurtige 4G-net giver også TDC nye muligheder på bredbåndsmarkedet, hvor TDC de første ni måneder af 2017 har tabt 31.000 kunder. Primært i landområder, hvor TDC kun kan tilbyde kunderne en linje via det langsommere kobbernet.