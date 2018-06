TDC på hugst hos Vestas efter ny bestyrelsesformand

Bert Nordberg, som i flere år har siddet for bordenden hos den danske vindmølleproducent Vestas, bliver fra august bestyrelsesformand for TDC. Arkivfoto: Henning Bagger, Scanpix

De nye ejere af Danmarks største telekoncern, TDC, har overtalt vindmøllegiganten Vestas' bestyrelsesformand, svenskeren Bert Nordberg, til at blive ny bestyrelsesformand fra 1. august.

Det skriver TDC i en pressemeddelelse.

Bert Nordberg har en lang karriere bag sig inden for IT- og telebranchen og stod blandt andet i spidsen for mobilproducenten Sony Ericsson i 2009-2012, ligesom han tidligere har arbejdet for selve Ericsson, der er verdens største leverandør af mobiludstyr.

Nordberg: Ny strategi er rigtigt tænkt

»Jeg har fulgt situationen omkring TDC nøje og er overbevist om, at den strategi, de nye aktionærer har lagt frem, er den rigtige for virksomheden og for Danmark. Jeg er spændt på at komme i gang og ser frem til samarbejdet med Mike Parton og resten af bestyrelsen samt til at bruge min erfaring til at implementere den nye strategi for TDC,« siger Bert Nordberg i en kommentar.

Det meste af TDCs bestyrelse blev skiftet ud for kort tid siden, da de tre danske pensionskasser PKA, ATP og PFA sammen med den australske kapitalfond Macquarie overtog teleselskabet - pensionskasserne med en ejerandel på tilsammen 50 procent, Macquarie med den anden halvdel. De afnoterede 4. juni TDC fra fondsbørsen i København for at kunne få arbejdsro uden offentlighedens konstante søgelys efter at have opkøbt over 90 procent af alle TDC-aktier.

På generalforsamlingen i maj blev Mike Parton valgt som midlertidig bestyrelsesformand, mens en ny blev jaget på plads. Det bliver nu Bert Nordberg, som får Mike Parton som næstformand. Ulrik Dan Weuder træder ud af bestyrelsen, når Bert Nordberg begynder.

Analytiker: Svært at finde nogen bedre

Bert Nordberg har siden 2012 været bestyrelsesformand for Vestas og sidder derudover i en række bestyrelser i svenske selskaber, heriblandt Electrolux, Saab-koncernen, Skandinaviske Cellulosa AB og Essity AB.

Han har været manden, der reddede Vestas væk fra truslerne om en snarlig død og har fået rejst selskabet til nye højder, selv om der lige nu er en afmatning i markedet.

»Det er svært at pege på, at de kunne have fundet nogen bedre. Bert Nordberg kender branchen godt og har i sin periode hos Vestas gjort det rigtigt godt. TDC får en mand ind med et meget tungt CV, og det er der måske også behov for til at hjælpe TDC med den større strategiske omvæltning, som selskabet er i gang med. Det bliver ikke bare en formand, der tager over. Han skal ind og hjælpe med at styre TDC i en helt ny, strategisk retning, sådan som han også har gjort det i Vestas,« siger senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank, som i mange år har fulgt telebranchen og TDC tæt.

Han understreger, at det for TDC er afgørende at få både bestyrelse og ny ledelse på plads, efter at TDCs koncernchef, Pernille Erenbjerg, har sagt op oven på det nye ejerskab.

TDC splittes op i tre

TDCs nye ejere lagde i deres bud på selskabet op til at splitte TDC op i tre dele. Dels skal der laves et infrastrukturselskab, som skal stå for TDCs net i både jorden og luften, og som skal udvide samarbejdet med bl.a. de danske energiselskaber, som selv gennem mange år har lagt fiberkabler i jorden for at konkurrere med TDC. Dels skal alle TDCs kunder samles i et selskab, og endelig skal TDCs norske forretning med landets næststørste kabel-TV-selskab, Get, som det største aktiv, drives i sit eget ben.

Telia, som er Nordens største teleselskab, har tidligere i år offentligt meddelt, at Telia gerne vil købe Get af TDC.

TDC er Danmarks største på alle fire områder: mobiltelefoni, fastnettelefoni, internetforbindelser og TV. Norske Telenor er nummer to, svensk-finske Telia nummer tre og »3«, der ejes med 60 procent af hongkongkonglomeratet Hutchison Whampoa og med 40 procent af den svenske milliardfamilie Wallenbergs investeringsselskab Investor AB, er nummer fire.