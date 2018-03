TDC leder stadig efter årsag til kæmpe nedbrud

TDC ved fortsat ikke præcis, hvad der udløste et massivt nedbrud på mobilnettet mandag midt i den værste snestorm i længere tid.

Henved 1,8 millioner mobilkunder - nemlig både TDCs egne hos YouSee, Telmore og Plenti samt andre selskaber, der lejer sig ind på TDCs mobilnet - blev ramt af døde telefoner fra formiddagen og indtil de tidlige aftentimer.

Der var også flere problemer med telefoner, som får deres forbindelse via internetstikket.

112 virkede hele dagen

»Alt er roligt nu. Siden vi rullede vores løsninger tilbage i nat, har der været normal drift, og her til morgen tirsdag, kan vi registrere, at alt er i såkaldt grøn modus. Vi følger det selvfølgelig tæt og har arbejdet intenst i går og i nat for at hjælpe kunderne, men vi ved endnu ikke, hvad årsagen er,« siger TDCs kommunikationschef, Peter Glüsing.

TDC arbejder ud fra forskellige teorier, men allerede mandag meldte telekoncernen ud, at intet tyder på, at nedbruddet skyldes hackerangreb.

Det var en særligt kritisk dag, at nedbruddet skete, hvor folk kunne sidde fast i sneen og ikke kunne ringe efter hjælp.

»Vi har heldigvis ikke kendskab til, at nogen kunder har haft denne slags udfordringer. Men når man ringer 112, og ens eget teleselskabs net ikke er til at få forbindelse til, vil telefonen - sådan som det er aftalt mellem teleselskaberne - automatisk skifte til et andet netværk, altså Telias, Telenors eller »3«s, så 112-funktionaliteten var bevaret hele dagen i går,« siger Peter Glüsing.

Ingen kompensation for nedbrud

Mange er afhængige af deres telefon. Påtænker I at give kompensation af nogen art?

»Vi har ikke aktuelle planer om at give kompensation i forbindelse med det tekniske nedbrud i går,« siger TDCs kommunikationschef.

TDC har stadig ekstra mandskab på alle poster for at få klarlagt, hvad der gik galt, og kunne rykke ud, hvis der opstår nye hændelser.

TDC plages fortsat af traumerne oven på det gigantiske nedbrud nytårsaften ved årsskiftet 2016-2017. Her gik det TDC-ejede YouSee, som er landets største TV-leverandør, i næsten et døgn i sort, og 1,3 millioner kunder stod uden TV-forbindelse på en af årets største TV-dage. Angiveligt var det et hackerangreb, men omstændighederne er stadig ikke blevet klarlagt og lagt frem for offentligheden.

Siden har TDC rustet op i sin sikkerhedsafdeling og forventer i 2018 at ansætte 40 nye sikkerhedsfolk, heriblandt såkaldte etiske hackere, som skal teste og vedligeholde sikkerheden i TDCs netværk, der er en vigtig del af den danske infrastruktur.