TDC-køber kan skyde sig selv i foden med opsplitning

TDC’s kommende ejere risikerer stik mod hensigten at destruere store værdier og sætte virksomheden flere år tilbage i udviklingen, hvis de gør alvor af planerne om at opsplitte telekoncernen i to selvstændige forretningsenheder, en infrastrukturdel og en kundedel med Yousee.

Sådan lyder advarslen fra branchekendere, analytikere og nuværende og forhenværende topfolk i TDC, skriver Finans.

»Vi har ikke set eksempler på, at en opsplitning er blevet en succes i telesektoren. TDC vil miste nogle økonomiske synergier mellem Yousee og infrastrukturforretning, og selskabets store it-systemer skal formentlig bygges helt forfra. Det bliver dyrt og meget besværligt,« siger teleanalytiker ved finanshuset ABG Sundal Collier Peter Kurt Nielsen til Finans.

I både Storbritannien, Australien og New Zealand har staten tvunget store teleselskaber, bl.a. British Telecom, til at lave samme opsplitning for at undgå monopoler. Men det har hverken resulteret i øgede investeringer i bredbånd eller været en forretningsmæssig succes, som TDC-køberne ellers forudser. Det viser nye evalueringer fra Victoria University of Wellington i New Zealand.

TDC's bestyrelsesformand, Pierre Danon, sagde i forbindelse med konsortiets købsforsøg, »at det vil tage mindst to år at splitte TDC op og være umådeligt komplekst og dyrt, og i den proces vil alt gå i stå«.

Samme vurdering havde den daværende TDC-topchef, Carsten Dilling, i 2014, da Produktivitetskommissionen foreslog en opsplitning for at undgå monopoltilstande på tv- og bredbåndsmarkedet.

Meningen med opsplitningen er ifølge konsortiet at fokusere på infrastrukturdelen, og ifølge konsortiets købstilbud vil der følge »væsentlige investeringer« med. Målsætningen er, at »alle husholdninger i midten af 2020'erne har adgang til 1 gigabit bredbånd«, skriver Finans.