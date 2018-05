TDC håber at have fundet proppen til TV-hullet

TDC ser gode tegn på at kunne stoppe den kundeflugt fra især den vigtige TV-forretning, som har plaget Danmarks største telekoncern gennem det seneste halvandet år.

Om tabet på 18.000 TV-kunder i januar-marts bliver det sidste, tør TDCs koncernfinansdirektør Stig Pastwa ikke love, men han ser gode tegn på, at TDC er kommet over de seneste års slag og hårde pres.

»Vi er på rette vej«

»I 2016 sagde vi, at vi ville se en vækst i indtjeningen i 2018. Vi fastholder forventningerne for helåret, for vi er på rette vej. Det skyldes en kombination af vækst i mobilforretningen, samtidig med at det er lykkedes at lave pakkeløsninger på TV-siden, som vi introducerede i begyndelsen af i år, og som økonomisk hænger sammen. Dermed skulle vi også gerne tabe færre kunder. Endelig har vi sænket omkostningerne med fem procent sammenlignet med sidste år, efter at vi har effektiviseret med digitalisering og automatisering,« siger Stig Pastwa til Berlingske.

Kvartalsregnskabet, som kom torsdag morgen, viser en tilbagegang i såvel omsætning som indtjening.

»Samlet set vokser vi dog, når vi regulerer for valutakursudviklingen, og at vi sidste år solgte vores hostingforretning i 1. kvartal. Den samlede, organiske vækst er derfor på 2,7 procent, den bedste siden 2010, og omsætningen - organisk set - er næsten uændret,« siger koncernfinansdirektøren.

Bland-selv tegner interessant

Han er glad for, at TDC har rundet tre millioner mobilkunder, efter at det i efteråret lykkedes at nappe en af de største statsaftaler fra konkurrenten Telenor.

»På TV-siden er vi klart ikke tilfredse med at tabe 18.000 TV-kunder. Men vi har sat en række ting i gang i indeværende kvartal, som gerne skulle give TV-kunderne bedre produkter, for eksempel bland-selv, hvor man kan blandt almindeligt »flow-TV« (TV-kanalerne, som de sendes ud, red.) med streaming. Den fleksibilitet vil kunderne gerne have, og de kunder, vi får ind nu, køber i større omfang de større TV-pakker, hvor de selv kan sammensætte deres pakker og skifte ud hver måned. Vi forventer derfor klart, at væsentligt færre kunder forlader os fremover,« siger Stig Pastwa, som dog erkender, at det tager tid at bryde gamle vaner.

Han lover dog, at YouSee, som samler alle TDCs privatkunder og er Danmarks største TV-leverandør, vil komme med flere gode tilbud i den kommende tid. Samtidig forventer han, at muligheden for selv at sammensætte sin kanalpakke ved at blande TV-kanaler og streamingtjenester som f.eks. HBO, så man let kan skifte mellem det hele og i øvrigt se det på TV-, mobil- og computerskærme, på en »økonomisk interessant« måde, vil bidrage til at sætte en prop i frafaldet. På 15 måneder har TDC mistet næsten 100.000 TV-kunder, og TV udgjorde sidste år over halvdelen af TDCs indtægter.

Men en lidt større del af YouSees kunder - nu 34,1 procent - har nu den TV-boks, som gør det muligt at blande TV-kanaler og streamingtjenester, heriblandt YouSees egen filmleje, samtidig med at andelen af TV-kunder, som nøjes med den lille TV-pakke, for første gang er faldet. 35,3 procent klarede sig i oktober-december med den lille pakke. Det er nu faldet til 34,5 procent.

Målet er at aflevere et rigtigt stærkt TDC

I januar-marts sagde 9.000 bredbåndskunder farvel til TDC-koncernen i takt med den voksende konkurrence på bredbåndsområdet, som både Telenor og Telia vil opruste på, mange steder ved at leje sig ind på TDCs net.

»Tabet af de 9.000 bredbåndskunder er ikke en udvikling, der er øget, men det er et af de områder, som vi gerne vil gøre mere på. Derfor er vi midt i at opgradere det gamle kabel-TV-net, så en stor del af Danmark i løbet af i år kan få forbindelser på en gigabit i sekundet. Vi føler selv, at vi står stærkt,« siger Stig Pastwa.

Inden for kort tid får TDC nye ejere - den australske kapitalfond Macquarie, som sætter sig på 50 procent, og de tre danske pensionskasser ATP, PFA og PKA, som tager de øvrige 50 procent. TDC ventes snart afnoteret fra børsen og mørkelægges dermed regnskabsmæssigt, fordi der ikke skal offentliggøres kvartalsrapporter som hidtil.

»Det bedste, vi kan gøre, er at aflevere et rigtigt stærkt TDC, som er i god gænge og fortsat udvikler sig, fortsat investerer og fortsat gør det rigtige for kunderne - på mobil, TV, bredbånd og i Danmark og Norge. Vi må sætte os ned med de nye ejere og se på de tanker, som de har gjort sig. Det er lige oppe over - men stadig ikke endnu,« siger Stig Pastwa.