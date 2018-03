TDC-formand: Kritik af ny ejer i skattely var kendt

TDCs bestyrelse var udmærket klar over, at den væsentligste spiller i det konsortium, som ønsker at købe telegiganten for over 40 milliarder kroner, har et plettet ry med udestående skatteforhold, men de tre danske pensionskasser, som også deltager i tilbuddet, skabte den fornødne tryghed til, at bestyrelsen i sidste ende anbefalede TDCs aktionærer at sælge.

Det sagde TDCs bestyrelsesformand, Pierre Danon, på TDCs generalforsamling fredag formiddag.

»Der en en lov, og den skal vi følge. Her skal vi varetage aktionærernes interesse, og vores hænder er bundet. Men vi var meget mere trygge, fordi tre danske pensionskasser er med, og det talte med i beslutningen. Vi mener, at de vil sikre selskabet,« sagde Pierre Danon.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hektisk - foreløbig - slutspurt 26. januar: ATP, PKA, PFA og Macquire sender foreløbigt tilbud til TDCs bestyrelse om køb af TDC. Bestyrelsen siger nej - prisen er for lav. Senere forhøjes buddet til i alt godt 38,5 mia. kr.

1. februar: TDC og MTG offentliggør, at TDC køber MTGs nordiske aktiviteter med bl.a. TV3, Viasat og streamingtjenesten Viaplay for 15 milliarder kroner og kalder det »Europas første fuldt integrerede medie- og kommunikationsudbyder«.

7. februar: Købstilbuddet fra de fire fonde sendes anonymt til en række medier. TDC bliver tvunget til at reagere offentligt og oplyser, at bestyrelsen har afvist det foreløbige bud.

9. februar. TDCs bestyrelsesformand, Pierre Danon, siger til Berlingske, at han er oprevet over lækagen og taler om afpresning.

12. februar: MTG meddeler fra morgenstunden, at TDC har aflyst den underskrevne aftale. TDC meddeler kort efter at have fået et nyt tilbud på overtagelse af alle TDCs aktier. Svenske medier skriver, at Telia i sidste uge har holdt drøftelser med TDC om en overtagelsespris nær 60 mia. kr. (inkl. MTG). Telia afviser officielt, at der »i øjeblikket« er drøftelser med TDC. De fire fonde offentliggør deres tilbud på 40,8 mia. kr., som TDCs bestyrelse meddeler at ville anbefale.

28. februar: Køberkonsortiet offentliggør deres formelle bud på TDC.

16. marts: TDC holder generalforsamling. Th.

Kritiker: Storkøber bor i skattely, drop samarbejdet

Forinden havde tidligere folketingsmedlem Frank Aaen fra organisationen Kritiske Aktionærer bedt om en forklaring på, hvorfor bestyrelsen anbefaler aktionærerne at sælge deres aktier til køberkonsortiet med pensionskasserne ATP, PKA og PFA og australske Macquire, som tidligere har ejet Københavns Lufthavne, og som står til at sætte sig på 50 procent af TDC, hvis købet sker.

»Macquire er baseret i skattely, og TDC har i den grad dårlige erfaringer med kapitalfonde, som har suget 50 milliarder kroner ud af TDC til skattely. I dag kører der store dager mellem det danske skattevæsen og de kapitalfonde, som tidligere har ejet TDC, samt en skattesag mellem bl.a. Macquire og Skat på over 700 millioner kroner. Man har beregnet, at Macquire har tjent 12 milliarder kroner på at eje andelen af lufthavnen uden at betale skat i Danmark, hvor Macquire har nul ansatte og har til huse på en adresse, hvor der er registreret 576 selskaber, heraf Macquire - det er mange,« sagde Frank Aaen.

Han opfordrede de tre pensionsselskaber til at droppe Macquire og finde andre partnere.

»Drop Macquire, men gå gerne selv ind i TDC, eventuelt sammen med andre pensionskasser - men uden en kapitalfond. Men sælg ikke til et konsortium, der omfatter et selskab, som bor i et skattely. Køberne har på forhånd sagt, at de vil trække et tocifret afkast ud af TDC, altså mere end to milliarder kroner om året,« sagde han.

Formand: VI er bundet af loven

Pierre Danon slog fast, at køberne i tilbuddet giver »meget præcise løfter til gavn for Danmark«.

»De vil sikre en gigabitforbindelser til alle i Danmark, hvilket ikke er et dårligt mål, og de har sagt, at de ikke vil fyre folk. Men vi er bundet af loven, og vi kunne ingen steder sige, at der var noget galt. Men vi følte os lidt ladt alene. Der var ikke megen opbakning fra hverken presse eller regeringen, og så skal vi som bestyrelse påtage os ansvaret,« sagde bestyrelsesformanden.

Ca. 150 deltagere deltog i generalforsamlingen, som blev udskudt, efter at købstilbuddet kom. Den blev holdt hos advokatfirmaet Kromann Reumert i Københavns nordhavn, symbolsk lige over for hovedsædet for PFA Pension, som er en af de fire i det konsortium, der har budt over 40 milliarder kroner for TDC. Bestyrelsen blev genvalgt uden modkandidater.

Der var dog kritik af hele forløbet med købstilbud.

»Hvorfor informerede bestyrelsen ikke aktionærerne, da tilbudddet blev fremsat - eller i det mindste hurtigere? Og hvis ikke tilbuddet var blevet lækket til pressen, hvornår ville aktionærerne så - hvis nogen sinde - få oplysningerne? Det har været et meget uskønt forløb,« konstaterede Martin Felix Jørgensen på vegne af Dansk Aktionærforening, som varetager mindre, private aktionærers interesser.

Pierre Danon mente, at bestyrelsen netop havde lyttet til aktionærerne »og ikke foretaget en U-vending«.

»Vi annoncerede tilbuddet uden først at informere aktionærerne, for sådan er loven. Men generalforsamling kan afvise, hvad man har gjort. Vi skulle sikre den højest muligt pris, og vi stoppede ved 50 kroner, fordi vi klart følte, at dette var den højeste pris, som konsortiet ville betale,« svarede TDCs bestyrelsesformand, som godt er klar over, at »jeg mister mit job, men det vigtige at at have sikret aktionærerne«.

Ikke muligt at presse prisen yderligere op

Pierre Danon havde forinden fortalt, at han ikke anså det muligt at presse køberkonsortiet yderligere op i pris.

»MTG-opkøbet er - var - et fantastisk opkøb, finansielt perfekt. Det ville give os alle værktøjer til at gøre TDC til et fantastisk selskab inden for underholdning. Vi vidste dog, at det ville blive svært at sælge til TDCs aktionærer, fordi ingen tidligere havde gjort dette i Europa. Men det ville have gjort København til skandinavisk centrum for videounderholdning, og derfor ville vi have købt MTG, men så kunne vi ikke levere samme værdi til aktionærerne,« forklarede Pierre Danon.

Han tilføjede, at han »havde absolut intet problem med at afvise det opkøbstilbud, der først kom, med en kurs på 47 kroner pr. krone, og selv da de tilbød 48 kroner, var det for lav en pris«.

Da købstilbuddet blev kendt gennem pressen, kontaktede bestyrelsesformanden sammen med TDCs topchef Pernille Erenbjerg en række af TDCs store aktionærer og fik »det klare budskab«, at de skulle sige ja.

»Torsdag blev vi enige om, at der ikke var en anden vej end at prøve at få det bedst mulige tilbud fra konsortiet. Det var en skør weekend. Tre-fire gange blev bestyrelsen indkaldt, og til sidst fik vi et tilbud pr. aktie på 50,25 kroner. Det var den bedst mulige pris - det er der ingen tvivl om. Jeg har forhandlet mange gange,« fastslog Pierre Danon om det overraskende og til tider kaotiske forløb, der første til et tilbud på lidt over 40 milliarder kroner.

Han har selv sat penge i TDC og betragter - efter kontakt med sine egne bankforbindelser - en kurs fra 50 kroner som »et virkeligt godt afkast - og vi fik 50,25 kroner«.

TDC skal splittes op

TDC bekræftede 7. februar kort efter klokken 21 i en fondsbørsmeddelelse, at selskabet ugen forinden - altså op til offentliggørelsen af TDCs eget 15 milliarder kroner store opkøbstilbud på underholdningskoncernens MTGs nordiske aktiviteter - havde fået et opkøbstilbud fra et konsortium af de danske pensionskasser PFA Pension og Forsikringsselskab, PKA og ATP samt det australske Macquarie Infrastructure & Real Assets Europe, som også har ejet Københavns Lufthavne. De bød otte milliarder kroner mere end de 30,4 milliarder kroner, som TDC var værd, da børsen lukkede sent onsdag eftermiddag.

TDCs bestyrelse afviste imidlertid opkøbstilbuddet, indtil konsortiet 12. februar afleverede et formelt og højere tilbud på 40,5 milliarder kroner. Herefter bed bestyrelsen sin modstand i sig og anbefalede alle aktionærer at sælge.

28. februar kom det officielle tilbud. Køberne vil splitte TDC op i tre selvstændige forretningsenheder. Den ene skal drive TDCs net (fastnettet, mobilnettet, kabel-TV-nettet og fibernettet), den anden skal håndtere TDCs privat- og erhvervskunder, mens den tredje bliver TDCs aktiviteter i Norge - en mindre TDC-forretning og Norges næststørste kabel-TV-selskab Get, som TDC købte for 12,5 milliarder kroner i 2014.

Mange forventer, at den norske del sælges hurtigt fra. Nordens største teleselskab, svensk-finske Telia, står som den oplagte køber. Telia har også flere gange haft kik på at købe hele TDC, men risikoen og prisen var for høj, har selskabet bekræftet.

To tredjedeles opbakning fra aktionærer er nok til salg

TDC er lige nu størst på alle fire områder i Danmark og sidder på 41 procent af mobilmarkedet i Danmark, 60 procent af fastnetmarkedet, 56 procent af TV-markedet og 52 procent af alle internetforbindelser.

Køberkonsortiet vil gennemføre opkøbet af TDC, hvis de får tilsagn - og aktier - fra mindst to tredjedele af aktionærerne. Hvis de får held til at købe over 90 procent af aktierne, vil de kunne afnotere TDC fra børsen.

ATP har tidligere været storaktionær i TDC og var den, der tilbage i 2005 spændte ben for, at de fem britisk-amerikanske kapitalfonde, som overtog TDC, kunne afnotere TDC fra børsen, sådan som de helst ville for at kunne arbejde uden alt for stor, offentlig bevågenhed.

TDC er den tiendestørste skattebetaler i Danmark, den tiendestørste private arbejdsgiver og havde ved udgangen af 2017 flere end 36.000 aktionærer, som omfatter danske og internationale institutionelle investorer samt danske private investorer og TDC-medarbejdere. Ved årsskiftet var ni procent af aktionærerne danske, 39 procent amerikanske, 17 procent britiske og 35 procent fra andre lande. Eneste storaktionær er lige nu den schweiziske investeringsbank UBS, som de seneste to uger har købt og solgt TDC-aktier i større stil og lige nu ejer over 10 procent af selskabet.