TDC-direktør går efter stor ændring

TDC bliver nu ændret efter at være blevet købt for en måned siden. Arkivfoto: Thomas Breinstrup

TDC siger farvel til sin erhvervsdirektør som følge af en ændring af hele telegigantens organisation i Danmark.

Marina Lønning, som har siddet med i TDCs direktion med ansvar for TDC Erhverv, har valgt at sige op, efter at TDC nu bliver ændret oven på, at tre danske pensionskasser og den australske kapitalfond Macquarie i maj overtog selskabet. Hun kom til TDC i januar 2016 fra Telenor i Norge.

TDC bliver nu splittet op i to hovedben i Danmark og sit norske ben. I Danmark oprettes en forretningsenhed med alle kunderne, i engelsk erhvervsjargon kaldet OpCo, og en forretningsenhed, som skal stå for alle TDCs netværk, kaldet NetCo.

Det bliver YouSees direktør, hollænderen Jaap Postma, der sættes i spidsen for kundeenheden, som ud over YouSee omfatter TDC Erhverv, Digital og Online Brands med Telmore, Fullrate og Blockbuster.

Ny bestyrelsesformand skal finde ny topchef

Netværksdivisionen vil blive ledet af tyske Andreas Pfisterer, som kun har været hos TDC i kort tid og hidtil har stået for den tekniske drift som medlem af koncerndirektionen. Netværksdivisionen vil bestå af den hidtidige netværksdel, TDCs videresalgsforretning til andre selskaber (Wholesale), alle teknikere, indkøb og logistik, al IT-drift samt selskabet Dansk Kabel-TV, som TDC også ejer.

Den norske del af TDC-koncernen fortsætter som hidtil. I Norge ejer TDC siden 2014 landets næststørste kabel-TV-selskab, Get, samt TDC Norge, som sælger til erhvervslivet. Der er mange spekulationer om, hvorvidt og hvornår TDCs nye ejere sælger Norge fra for at koncentrere sig om Danmark. Nordens største teleselskab, svensk-finske Telia, har allerede meldt sig som mulig køber.

Ændringerne i koncerndirektionen betyder, at TDC får en ny strategidirektør, Lasse Pilgaard, som fra 1. august, når ændringerne finder sted, træder ind i koncerndirektionen. Den vil da bestå af Pernille Erenbjerg som topchef, Jaap Postma, Andreas Pfisterer, Michael Moyell Juul (TDC Erhverv), Stig Pastwa (koncernfinansdirektør), Lasse Pilgaard, Jens Aaløse (personale og aktionærer) og Gunnar Evensen (Get og TDC Norge).

TDCs nye ejere hentede i sidste uge Vestas' succesrige bestyrelsesformand, den tidligere Sony Ericsson-topchef Bert Nordberg, ind som ny bestyrelsesformand fra 1. august.

Han skal bl.a. være med til at finde en ny topchef til TDC, når Pernille Erenbjerg senest til nytår forlader sin post. Hun sagde op, da den fusion af TDC og den nordiske underholdningsgigant MTGs TV- og filmdel faldt til jorden som følge af pensionskassernes og kapitalfondens opkøb.