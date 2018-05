TDC bliver tvangsindløst 5. juni

TDC vil fra 5. juni ikke længere være en børsnoteret virksomhed, fremgår det af en medddelse fra virkomheden.

Det sker efter et konsortium, bestående af de danske pensionskasser ATP, PFA, PKA og den australske investeringsbank Macquarie, har overtaget den danske virksomhed. De fire parter har betalt 50,25 kr. pr. aktie i den danske telekoncern.

»De minoritetsaktionærer i TDC, der ikke har overdraget deres aktier til DK Telekommunikation (konsoritiets navn, red.) inden udløbet af fire ugers perioden, der udløber 5. juni 2018 kl. 23.59 (dansk tid), vil DK Telekommunikation deponere tvangsindløsningssummen,« fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen.

28. februar offentgjorde konsortiet et bud på TDC efter telekoncernen i perioden op til havde forsøgt at købe den svenske underholdningskoncern MTG. I dag ejer konsortiet mere end 90 pct. af akteirne og har derfor mulighed for at tvangsindløse de resterende aktionærer.