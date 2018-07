Svensk kapitalfond køber Linux-udgiver for 16 mia. kr.

En af de klassiske producenter af Linux-software, SUSE, bliver købt af den svenske kapitalfond EQT, som også ejer den danske internetgigant GlobalConnect og tidligere har været medejer af KMD.

SUSE er et tysk opensource-softwareselskab med hovedkontor i Nürnberg, som står bag SUSE Linux-softwaren, der bruges som styresystem på både servere og på PCer i stedet for f.eks. Microsofts Windows og Apples MacOS. SUSE bruges blandt andet af banker, universiteter og myndigheder verden over og har været pioner i forhold til at bringe Linux-software ind til hverdagsbrug i virksomheder som tyske Daimler, franske Total og indiske Air India.

SUSE konkurrerer med andre Linux-udgaver som Red Hat og Ubuntu.

SUSE har siden 2014 været ejet af det britiske Micro Focus, som nu har solgt SUSE videre for 2,53 milliarder dollars eller 16,2 milliarder kroner.

EQT: Der skal investeres i medarbejdere

EQT agter at investere i at skaffe SUSE større markedsandele rundt omkring i verden.

»Investering i ingeniører var noget begrænset under det tidligere ejerskab. Det vil ændre sig,« siger Johannes Reichel, partner i EQT, om opkøbet.

Selv om SUSE Linux er opensource-software og dermed gratis at bruge, tjener SUSE penge på at tilbyde sin assistance og på at levere ekstrafunktioner. I senest offentliggjorte helårsregnskab, der gik til udgangen af april 2017, havde SUSE en omsætning på 303 millioner dollars og et overskud på 98,7 millioner dollars. I seneste kvartal omsatte SUSE for 164,4 millioner dollars og havde en vækst på solide 13,1 procent.

SUSE står bag OpenSUSE, som er gratisudgaven af SUSE Linux, og har derudover SUSE Linux Enterprise med SUSE Linux Enterprise Desktop som de professionelle betalingsudgaver med ekstrafunktioner.

SUSE er grundlagt i 1992. Virksomheden blev i 2004 købt af Novell. I 2010 overtog Attachmate med delvis finansiering fra Microsoft Novell og dermed SUSE, og i 2014 købte Micro Focus så Attachmate og fik SUSE med, der fortsatte som selvstændig division.