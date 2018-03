Succesrige IT-onkler får hæderspris

Tre af den danske IT-verdens næsten ikoniske skikkelser løber i år med branchens hæderspris nummer et.

Det er stifterne af IT-succesen Zendesk - Morten Primdahl, Mikkel Svane og Alexander Aghassipour -, som torsdag aften blev hædret med IT-Prisen 2018 for deres indsats som pionerer i det danske IT-iværksættermiljø og for at vise, at der kan komme en global succes med en milliardomsætning ud af anstrengelserne.

23 milliarder kroner værd i dag

Det skete i forbindelse med årsmødet i Danmarks største brancheforening for IT- og softwarevirksomheder, IT-Branchen, i Christian IVs gamle børsbygning midt i København. Det er i år 27. år i træk, at IT-Prisen uddeles. Den gives til personer, der står bag nyskabelser inden for IT, og består konkret i en lille, 3D-printet skulptur.

De tre onkler, som Zendesk-stifterne kærligt omtales af de danske medarbejdere, står bag Zendesk, som er software til kundeservice, og som i dag har flere end 119.000 brugere verden over, der mener, at onklerne kan noget - og noget brugbart -, som andre ikke kan levere. I dag er Zendesk en hel kundeserviceplatform, som gør det muligt at få et dybere kendskab til kunderne og dermed sikre, at de kan betjenes langt bedre og mere personligt.

Zendesk stiftede de i 2007, lige efter at Apple sendte sin første iPhone på markedet, og allerede to år senere flyttede de til USA, hvor de nu er børsnoteret med en værdi på 23 milliarder kroner og en årlig omsætning på 2,5 milliarder kroner. 2.000 ansatte er på lønningslisten, heraf 60 i den danske udviklingsafdeling i det helt centrale København.

Et klart forbillede

»Zendesk står i dag som et klart forbillede for det blomstrende, danske opstartsmiljø, og deres historie giver grobund for drømmene hos spirende iværksættere i hele Danmark,« siger Kim Nielsen, der er formand for IT-Branchen og sideløbende direktør for Canon i Danmark, om bevæggrunden for at tildele årets pris til Morten Primdahl, Mikkel Svane og Alexander Aghassipour.

Zendesk er sammen med Tradeshift, Momondo og Endomondo nogle af de succesrige, danske iværksættervirksomheder, som gang på gang trækkes frem som eksemplerne på danske succeser, der har indtaget verden.

De tre onkler begyndte deres virksomhed i Alexander Aghassipours loftslejlighed i Studiestræde i København og fik økonomisk tilskud fra familie og venner, inden de i 2009 - midt i finanskrisen - rykkede til San Francisco. Her har forretningen siden udviklet sig stort, og i 2015 blev Zendesk børsnoteret.

Stifterne har dog ikke glemt, hvad de kom af, så iværksættere, der - på linie med dem selv - er aktive i miljøet i lokalområdet kan få lov til at benytte Zendesks software gratis. Også det fremhæver dommerkomitéen.

IT-Prisen, der uddeles sammen med Computerworld, er tidligere gået til blandt andre David Helgasson fra den danske spilsucces Unity Technologies og Mette Lykke fra den ligeledes succesrige løbeapplikation Endomondo. I 2017 blev den tildelt det frivillige projekt Coding Pirates, en landsdækkende klub, hvor lidt under 2.000 børn mellem 7 og 17 år lærer at programmere, så de står bedre rustet til fremtiden.