Banken tvinger Power til at skrue ned i Danmark

Godmorgen,

Velkommen til ugens sidste nyhedsoverblik. I dag kan du læse om den danske ølguru Mikkeller, der nu også vil lave tøj og chokolade. Og så advarer Nationalbanken mod handel med bitcoin. Vi begynder dog først med en historie om en kendt elektronikkæde.

Elektronikkæde skruer ned for ambitionerne i Danmark

Power er i pengemangel, og det får konsekvenser, når det gælder åbning af nye butikker herhjemme. Det skriver Finans. De senere år har elektronikkæden åbnet en stribe nye varehuse i både Norge, Finland og Danmark, men offensiven har været dyrere end ventet. Ejerne og den norske storbank DNB har derfor måttet tilføre selskabet ekstra kapital på mere end halv milliard kroner.

Som et led i den finansielle genopretning har banken krævet, at der bliver sat restriktioner på antallet af nye butikker i Danmark i 2018 og 2019. Det fremgår af en redegørelse fra bestyrelsen i kædens moderselskab, Power International.

»Vi planlægger at åbne et til to nye varehuse i Danmark i år og fire i 2019. Skal vi mere end det, må vi ind over banken. Det er dyrt at ekspandere hurtigt i flere lande på samme tid. Derfor har vi brug for ny kapital og likviditet,« siger adm. direktør Ronny Blomseth i Power International til Finans.

For blot et halvt år siden lød meldingen ellers fra Powers adm. direktør i Danmark, Jesper Boysen, at kæden ville åbne mindst fem nye butikker i 2018 samt endnu flere i årene derefter.

Nationalbanken: Kryptovalutaer vil aldrig vinde bredt indpas

Hold jer langt væk fra bitcoin. Så kontant lyder meldingen fra Nationalbanken, der kalder handel med kryptovalutaer for en »spekulativ legeplads«. Advarslen kommer efter de senere ugers voldsomme fald i populære kryptovalutaer som bitcoin og ripple. Begge kryptovalutaers værdi er næsten blevet halveret på en måned, og det er et godt eksempel på, hvor skrøbelige kryptovalutaerne er, mener Nationalbanken.

»Det bedste råd til forbrugerne er, at de skal holde sig væk, for risikoen er stor, og man skal have råd til at tabe pengene. Forbrugerne bør spørge sig selv, hvem det er, man køber krypto af, og hvilke rettigheder man har, og hvad der sker, hvis man bliver hacket. Og så må man jo vurdere, om sælgeren har fyldestgørende svar,« siger Hugo Frey Jensen, der er medlem af Nationalbankens direktion.

For at forhindre anvendelse af kryptovalutaer til hvidvask af penge eller skattesvindel er EU på vej med nye regler. Men når det kommer til tab som følge af manipulation, er det folks eget ansvar at holde sig væk, mener Nationalbanken, der ikke ser behov for at lave forbrugerbeskyttelse. Hele historien kan læses i Berlingske (kræver abonnement).

Ølguru vil lave løbetøj og chokolade

Den kendte iværksætter Mikkel Borg Bjergsø, der er kendt for det fremadstormende bryggeri og ølmærke Mikkeller, har formået at stable en virksomhed på benene, der i dag omsætter for omkring en kvart milliard kroner. Nu tørster han efter nye forretningsområder og har derfor en plan om at indtage storbyer rundt om i verden med et nyt tøjmærke og produktion af chokolade.

»Vi er i gang med at lave vores eget tøjmærke, som hedder Final Gravity. Vi sælger utroligt mange t-shirts og sweatshirts med Mikkeller-navnet påtrykt, og vi sælger også meget løbetøj til løbere i vores løbeklub, så vi kan lige så godt lave vores eget tøjmærke,« siger han til Berlingske (kræver abonnement).

Chokaldemærket kommer til at hedde Bean Geek, hvor Mikkel Borg Bjergsø vil arbejde med kakaobønnerne helt fra bunden. Selv er han ikke bekymret for at sprede sig for meget ind i andre områder.

»Så længe vi ikke laver noget lort, tror jeg godt, vi kan brede os,« siger ølguruen.

IT-knas presser tidsplan for ny boligskat

Et nyt system til at opkræve boligskat bliver muligvis forsinket, skriver Børsen. I et svar til Folketingets Skatteudvalg oplyser innovationsminister Sophie Løhde (V), at hun ikke kan svare på, hvordan udskydelser og forsinkelser vil påvirke tidsplanen for den nye boligskat. Hun oplyser samtidig, at IT-problemer »øger kompleksiteten i implementeringen af boligskatteaftalen«.

I et andet svar skriver ministeren om problemerne i det såkaldte grunddataprogram, som bliver det nye centralnervesystem med oplysninger om alle ejendomme i Danmark, at:

»Det er endnu ikke muligt at foretage en endelig vurdering af, i hvilken udstrækning den reviderede tidsplan har betydning for boligskatteaftalen, og jeg kan desværre ikke udelukke, at forsinkelsen i grunddataprogrammet kan medføre en forsinkelse i gennemførelsen af igangværende projekter på ejendomsområdet.«

Det skal investorerne holde øje med

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet har udpeget en række ting, investorerne skal tage bestik af:

Den amerikanske dollar forbliver under pres. På kort sigt er årsagen, at investorerne bruger »nedlukningsrisikoen« som argument for at holde dollaren svag. Det er dog mest sandsynligt en meget kortsigtet betragtning. Risikoen for en amerikansk nedlukning kommer op fra tid til anden, men der findes altid en løsning og et godkendt budget, så landet kan køre videre.

De amerikanske renter bliver ved med at kravle en anelse op. Aktuelt er en 10-årig statsobligationsrente på 2,62 pct. Stigende renter har hidtil hverken haft nogen indflydelse på dollaren, på aktieinvestorerne og ej heller på bankaktier som har en »interesse« i moderat stigende renter. Sidstnævnte kan meget vel indfinde sig de kommende uger.

På nøgletalsfronten er der kun få ting på programmet. Producentpriser i Tyskland og britisk detailsalg er blandt højdepunkterne på en dag, hvor Merkel og Macron diskuterer storpolitik.

Det sker på markederne

De asiatiske aktier viser fortsat gode takter fredag morgen, hvor optimisme over de globale økonomiske vækstudsigter og en forbedret indtjening i virksomhederne bidrager til de kursstigninger, som har præget udviklingen siden begyndelsen af 2018.