Storaktionær kritiserer TDCs milliardopkøb af MTG

TDC og MTG offentliggjorde 1. februar deres planer om at gå sammen ved, at TDC køber MTGs nordiske aktiviteter. Nu kommer den første kritik fra ejerkredsen. Her fortæller TDCs topchef Pernille Erenbjerg og MTG Nordics topchef, Anders Jensen, om planerne. Arkivfoto: Uffe Weng, Scanpix

For første gang kommer der nu mislyde fra en af TDCs større investorer til TDCs planer om at bruge 15 milliarder kroner på at købe den nordiske underholdningskoncern MTG, der bl.a. ejer TV3 og Viasat.

Den globale kapitalforvalter, Alliance Bernstein, oplyser til Børsen, at de ikke er enige i det, der er blevet beskrevet som den danske telekoncerns fremtidssikring på et hårdt marked.

»Vi tror ikke på, at den forestående fusion med Modern Times Group er den bedste vej til at maksimere værdien for TDCs aktionærer,« skriver Alliance Bernsteins europæiske aktieporteføljechefer til avisen og opfordrer i stedet TDCs bestyrelse til at indgå i nye forhandlinger.

Alliance Bernstein er TDCs femtestørste aktionær, selv om kun en enkelt TDC-aktionær ejer over fem procent af det danske teleselskab, som er størst på alle fire markeder: mobiltelefoni, fastnettelefoni, TV og internetforbindelser.

TDC offentliggjorde 1. februar, at der er lagt et bud på 15 milliarder kroner for MTG Nordic for at skabe fremtidens underholdningskoncern. MTG vil primært få betalingen i form af TDC-aktier. Købet kræver godkendelse af konkurrencemyndighederne, hvilket TDC og MTG selv forventer at kunne få i løbet af 2018, men som flere analytikere forudser kan trække væsentligt længere ud.

TDC bekræftede onsdag aften kort efter klokken 21 i en fondsbørsmeddelelse, at selskabet 26. januar - altså seks dage før offentliggørelsen af TDCs eget 15 milliarder kroner store opkøbstilbud på MTG - havde fået et opkøbstilbud fra et konsortium af de danske pensionskasser PFA Pension og Forsikringsselskab, PKA og ATP samt det australske Macquarie Infrastructure & Real Assets Europe, som har ejet Københavns Lufthavne. De indikerede, at de ville betale otte milliarder kroner mere end de 30,4 milliarder kroner, som TDC onsdag var værd. TDCs bestyrelse konkluderede dog, »at forslaget ikke var i TDCs aktionærers og interessenters bedste interesse«.