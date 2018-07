Sport er ved at blive dataafhængig

Under en kapsejlads for år tilbage indhentede den manglende søvn pludselig hollandske Marc Teerlink. I al den stress, der er på et skib med at læse vind og vejr og vinde hver en meter til havs, snublede han over et kabel og skadede sit ben. Hans team tabte, og han måtte selv gå med krykker i månedsvis efter.

Marc Teerlink mener, at det lille uheld kunne været undgået med den nuværende teknologi. Han er i dag Global Vice President i teknologivirksomheden SAP Leonardo, der hjælper virksomheder med at optimere deres forretning på baggrund af dataanalyse.

Og så har SAP Leonardo for nyligt kastet sig over sejlsport og udstyret hele holdet bag skibet Akzonobel med smarture, der kommunikerer med en minicomputer på skibet såvel som en cloud computer på land. Alt sammen bliver parret med en kunstig intelligens, der hjælper holdet med at holde deres krop og hjerne toptunet til sejlads.

Bayern Munchen bruger også SAP

Brug af data og bearbejdning gennem kunstig intelligens i sport er langt fra unormalt. Det bruges i golf, basketball og fodbold. En af Verdens bedste fodboldklubber, FC Bayern Munchen, har også taget SAPs teknologi til sig. De bruger den til at analysere kampe, de enkelte spilleres præstationer og sågar scoute efter nye spillere. Ifølge Marc Teerlink er sejlsport en helt anden og mere kompleks sag end fodbold. Tilgengæld kan de små ændringer med data og kunstig intelligens i højere grad gøre forskellen.

»De her algoritmer er i sejlsport endnu vigtigere. Forskellen er, at du i en fodboldkamp har to gange 45 minutter. Du har alle spillere på banen. Og du skifter tre spillere ud. I en sejlsportsdyst er du hele tiden af og på og hviler, så du kan ikke bruge den samme dynamik. Vi er nødt til at vide, hvad der driver de dynamikker, og det er mestendels biometri. Din hjerterytme, dit madindtag og din søvn er det vigtigste,« forklarer han over for IDAs teknologipodcast, Techtopia.

De smarture, SAP Leonardo har udstyret mandskabet med på skibet Akzonobel, aflæser simple værdier som hjerterytmen, sved og iltmætningen i blodet. Derudover registreres sejlernes madindtag, så de på uret får en indikation af om de bør spise mere. Men det er en balance, siger Marc Teerlink. For det kan også give bagslag, hvis mandskabet konstant holder øje med deres ur af frygt for, at der er noget, de kan optimere.

Simpel som Uber

Al det data skal behandles af en computer. Men man kan ikke vente på, at det bliver uploadet til en cloudcomputer, som befinder sig inde på land, og en supercomputer er for stor og tung til at installere på skibet. Derfor benytter man sig af det, der hedder edge computing. Det betyder, at man har installeret to små Raspberry Pi – minicomputere – på skibet sammen med nogle mobiltelefoner for at sikre en dataforbindelse.

Marc Teerlink sammenligner det simple men effektive setup med kørselstjenesten Uber. Ubers succes bygger i høj grad på, at man digitalt løser to praktiske ønsker fra den gængse taxakunde. De vil let og hurtigt kunne praje en taxa, og de vil kunne hoppe ud af den ved turens endemål uden at hive dankortet op og vente på en transaktion.

»Du tager en proces, som du kender godt, putter to pointer og noget kunstig intelligens i, og så lader du ellers folk gøre det, de altid har gjort,« siger Marc Teerlink.

Og det er ikke noget, der skal tage særlig meget opmærksomhed fra sejlerne ligesom en Ubertaxa kan fra bestilling til betaling går gnidningsfrit.

»Jeg vil bare gerne have, at sejlerne kigger på deres ur et sekund, hvor de ser en simpel indikation af fx, hvor trætte de er, eller hvor meget energi, de har tilbage. Ligesom du og jeg kigger på vores bil og ser hvor meget elektricitet eller benzin, der er tilbage,« siger Marc Teerlink til Techtopia.

Udover sensorerne, der sidder på mandskabet, er skibet også udstyret med radarer, og der måles på eksterne forhold som vind og vejr.

Teknologien kan også bruges til meget andet end sport. Sport udgør faktisk kun en lille del af forretningen for SAP Leonardo, som også leverer teknologiske løsninger til at inspicere containere og lastbiler automatisk og sikre at containerne ikke falder af skibene.

Du kan høre hele udsendelsen på Techtopia.dk eller direkte via iTunes.

Artiklen er oprindeligt publiceret af IDA Universe.