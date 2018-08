Sonys nye toptelefon får OLED-skærm

BERLIN: Den japanske elektronikgigant Sonys nye toptelefon, Xperia XZ3, er den første med den glasklare OLED-skærm, som gør det muligt at slanke telefonen yderligere, samtidig med at Sony nu begynder at bygge nyskabelser fra sine fladskærmsfjernsyn ind i telefonen.

Xperia XZ3, som er blevet lanceret på Europas største forbrugerelektronikmesse, IFA, i Berlin i denne uge, har en seks tommer stor skærm og kommer til salg i Danmark fra 5. oktober, hvor den vil stå i 6.000 kroner. Den bliver dermed en af de første telefoner på markedet, som leveres med den nyeste udgave af Googles mobilsoftware Android, nemlig Android 9 Pie. Der kommer ikke - endnu da - en lillebror, en XZ3 Compact. Det er blot et halvt år siden, at Sony lancerede XZ2 Compact, som har fået gode anmeldelser.

Tre millimeter tynd

OLED-skærmen, som mange kender fra de helt nye fladskærmsfjernsyn og fra konkurrerende mobilmærker, har en mindre pladskrævende teknologi, når billeder og film skal vises i skarpere udgave. Derfor er aluminiumsrammen på den nye toptelefon nu tre millimeter tynd, hvor den på den et år gamle forgænger var på seks millimeter.

Sony udnytter samtidig sin bredde i elektronikverdenen og bruger tekniske nyskabelser fra TV-verdenen og inden for billedbehandling i telefonen, der udnytter den nye billedbehandlingsteknologi HDR, som giver mere levende farver på skærmen.

Telefonen er blevet lidt længere, men skærmen er frem for alt blevet større, fordi den nu kan nå næsten ud til kanterne. Til venstre sidste års toptelefon, Xperia XZ2, til højre den nye Xperia XZ3. Foto: Thomas Breinstrup

Kameraerne optager i en opløsning på 19 megapixler på bagsidekameraet og med 13 megapixler på frontkameraet. Man kan optage film i ultra-HD-kvalitet (og med HDR-billedforbedringen) samt i superslowmotion, som sidste års XZ2 leverede premieren på.

Når telefonerne bliver større, bliver de samtidig sværere at betjene med en hånd. Xperia XZ3 er i formatet 18:9 og dermed både større og længere end forgængerne. Derfor arbejder Sony med kunstig intelligens, så man kan dunke to gange med fingeren på en af de lange kanter, hvilket vil bringe en menu frem i samme side, som man dunker, og som viser de applikationer, som man - ud fra, hvor man geografisk lige nu befinder sig, og hvilket tidspunkt på dagen det er - plejer at bruge oftest. Så kan man hurtigt nå dem med en finger på samme hånd, som holder telefonen. »Side sense« har Sony valgt at kalde teknologien.

Europas største elektronikmesse IFA (Internationale Funkausstellung) er Europas største forbrugerelektronikmesse og holdes i Berlin 31. august-5. september. 1.814 udstillere fylder det i alt 161.200 kvadratmeter store messeområde i Messegelände Berlin, som sidste år havde omkring 250.000 besøgende.

2018 vil ifølge IFA byde på lanceringen af det største antal nye produkter til dato.

Der ventes i 2018 solgt forbrugerelektronik på verdensplan for 854 milliarder euro, svarende til 6.368 milliarder danske kroner. Det er en procent mere end sidste år, anslår analysefirmaet GfK.

IFA indgik i juli kontrakt om at fortsætte i Berlin frem til foreløbig 2023. I 2024 fejrer elektronikmessen 100-årsjubilæum. Th.

Klar til fotografering

Man kan også bevæge fingeren opad eller nedad på langsiderne af telefonen, hvilket svarer til at »swipe«, altså skyde menuerne væk igen. Funktionen virker også som frem- og tilbageknappen, hvis det er internetbrowseren, som man har fremme på skærmen.

OLED-skærmen har langt mindre strømforbrug end andre mobilskærme. Derfor kan ur og dato konstant stå dæmpet på skærmen, så man kan se dem uden at tænde telefonen.

Det behøver man heller ikke, hvis man vil tage et billede. Xperia XZ3 ved, at når man tager telefonen op ad lommen og holder den vandret foran sig, betyder det som oftest, at man vil fotografere. Kameraet tænder derfor og er klart, så man hurtigt kan få motivet i kassen.

Sony sidder på blot to procent af det danske mobilsalg mod tre procent for et år siden. Det rækker til en femteplads efter Apple, Samsung, Huawei og HMD/Nokia.

Berlingske dækker Europas største forbrugerelektronikmesse, IFA, i Berlin. Berlingske er inviteret af Branchen Forbrugerelektronik (BFE).