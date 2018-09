Sony vil kun bruge sol og vind i 2040

Elektronikgiganten Sony har besluttet, at hele koncernen i 2040 skal drives af vedvarende energi.

Dermed går den japanske koncern i fodsporene på en række internationale selskaber som Apple, Microsoft, Facebook og Google, der længe har satset bevidst på at bruge sol- og vindenergi som drivkraft for deres mange og strømkrævende aktiviteter, skriver det japanske dagblad Japan Times.

Alle Sonys aktiviteter i Europa er allerede oppe på 100 procents vedvarende energi. Målet er på verdensplan at runde 30 procent i 2030 og altså 100 procent i 2040 som led i indsatsen for at bidrage til de globale klimamål, som skal forhindre en fortsat opvarmning af Jorden med de klimaændringer, som følger af det. I 2017 var kun fem procent af Sonys energiforbrug vedvarende energi.

Solceller på fabrikkerne

Konkret indtræder Sony nu i det globale initiativ RE100, hvor de deltagende virksomheder forpligter sig til at nå 100 procent vedvarende energi i deres forbrug. Hvor meget det vil koste Sony, oplyser koncernen ikke.

Sonys største energiforbrug ligger i hjemlandet Japan, hvor koncernen har syv fabrikker, der producerer halvledere, altså mikrochips, som bruges i alle former for elektronik. Derfor skal der nu installeres solceller på fabrikkerne i Japan og Thailand, skriver avisen.

Elektronikgiganterne har gennem mange år forsøgt at blive mere grønne. Det gælder både i selve produktionen og i de dele, som de mange apparater består af, så mest muligt kan genbruges. Samtidig arbejdes der konstant på at nedbringe strømforbruget på alt fra vaskemaskiner til mobiltelefoner og fladskærms-TV.

Datacentre sluger mest

Det største strømforbrug ligger dog i internet- og elektronikgiganternes mange datacentre, kæmpe lagerhaller, som håndterer deres mange nettjenester. Derfor udnytter mange at kunne bygge datacentre i køligere egne, så man naturligt kan nedkøle de enorme computere i stedet for at skulle bruge energi til det. Det er en del af årsagen til, at Apple er ved at opføre to datacentre i Danmark, Facebook et og Google muligvis også snart et.

Datacentre - også lokale aktørers som TDCs og Global Connects - vil i 2030 sluge næsten 17 procent af det samlede, danske elforbrug, viste en analyse, som rådgivningsfirmaet Cowi i april 2018 lavede for Energistyrelsen. Det svarer til omkring syv terawattimer om året.