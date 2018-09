Snapchats topstrateg siger stop

Topstrategen for den populære billedtjeneste Snapchat forlader selskabet, efter at der for første gang er sket et fald i antallet af brugere.

Imran Khan, som i 2015 kom til selskabet Snap fra Credit Suisse Group for at gøre det bedre til at tjene penge og blev ansvarlig for hele strategien, har stiftet sit eget investeringsselskab i Los Angeles og fortalte i sidste uge Snaps topchef og medstifter, Evan Spiegel, at han takker af, skriver den amerikanske finansavis Wall Street Journal.

Brugertallet falder for første gang

Hvornår han konkret forlader Snap, hvis logo er et hvidt spøgelse på gul baggrund, står ikke klart, men hans afgang gør livet sværere for Snap fremover. Imran Khan har været ansvarlig for, at Snap nu - ligesom andre selskaber - sælger annoncer gennem digitale annoncesystemer snarere end ved at sende sælgere ud til bestemte virksomheder. Samtidig har han været Snaps ansigt udadtil og stået i spidsen for børsnoteringen i 2017.

Snapchat er en mobilapp, hvor man tager billeder og kan påføre dem tekster og effekter, inden man enten sender dem til venner og bekendte, hvor de kan ses i et antal sekunder, før de forsvinder igen, eller man kan lægge dem ud, så de kan ses i 24 timer, før de automatisk slettes.

Snapchat havde ved udgangen af juni 188 millioner brugere, heraf de 61 millioner i Europa, som i optællingen omfatter hele Rusland og Tyrkiet. Det er i alt tre millioner færre brugere end ved udgangen af marts, og det er første gang, at brugertallet falder.

Fejlslagen opdatering spøger stadig

Snap døjer stadig med en fejlslagen opdatering af sin mobilapp, som bestemt ikke faldt i brugernes smag. Dele af den er blevet ført tilbage til det gamle men ikke fuldtud.

Imran Khan er den seneste af en række chefer inden for økonomi, salg og produkter, som inden for kort tid har forladt selskabet, som kæmper om sin eksistensberettigelse mod de noget større konkurrenter Facebook og Twitter. Snapchat har især vundet de yngres hjerter, fordi det er nemt at tage og sende billeder af situationer og steder.

Snap blev børsnoteret i marts 2017, men i dag ligger aktieværdien 40 procent under, hvad den var ved børsnoteringen. Snaps økonomi går ellers bedre. Omsætningen i 2. kvartal lå 44 procent højere end sidste år på samme tid, og underskuddet daler ligeledes. Endnu har Snap dog ikke vist overskud, og det er heller ikke lykkedes at skaffe så mange nye brugere, som Facebook fortsat er i stand til. Facebook advarede dog ved sit seneste regnskab om, at væksten tager af.