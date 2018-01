Skat sagsøger Microsoft i sag om 307 millioner kroner

Microsoft Danmark er blevet genstand for en sag om såkaldt transfer pricing.

I sagen mener Skatteministeriet, at selskabet skal betale skat af 307 millioner kroner ekstra for årene 2004 til 2007. Det fremgår af sagens påstandsdokumenter.

Sagen bliver behandlet i Østre Landsret i denne uge.

Transfer pricing er en betegnelse for virksomheders interne handler på tværs af landegrænser.

Handlerne skal foretages på armslængdevilkår. Det vil sige, at priser og vilkår skal være fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være aftalt mellem uafhængige parter.

Ifølge Skatteministeriet har Microsoft Danmark ikke modtaget en armslængde-honorering for den markedsføring, som selskabet har påtaget sig og udført i henhold til en intern aftale med et irsk søsterselskab.

Selskaber, som er omfattet af bestemmelsen om armslængde skal udfærdige skriftlig dokumentation for prisfastsættelsen.

Det mener Skatteministeriet ikke, at Microsoft har gjort på en måde, så det har været muligt for myndighederne at vurdere, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Skatteministeriet kræver, at Microsoft Danmarks skattepligtige indkomst for årene 2004 til 2007 forhøjes med samlet lidt mere end 307 millioner kroner.

Hvis ikke ministeriet får ret i den påstand, kræver det subsidiært, at ansættelsen af den skattepligtige indkomst for årene hjemvises til fornyet behandling ved Skat.

Microsoft Danmark vil frifindes i sagen, fremgår det af sagens dokumenter. Selskabet henviser til, at Landsskatteretten fastsatte, at det skattepligtige beløb ikke skulle forhøjes.

Desuden lægger selskabet vægt på, at det i andre nordiske lande, er blevet afgjort, at der ikke har været brug for at justere skatten.

/ritzau/