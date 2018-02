Silicon-Valley er på vej til Odense: Det første danske Facebook-datacenter søger nye ansatte

Facebook er ved at finde ansatte til det nye datacenter, de er ved at bygge i Odense. Det bliver Facebooks 10. datacenter.

Techgiganten Facebook har sat jagten i gang efter de folk, der skal være med til at drive selskabets nye datacenter i Danmark. I opslag på Facebook og LinkedIn søger koncernen efter 14 ansatte som ingeniører og specialister.





Artiklen fortsætter under billedet I et opslag fra Facebook Careers søger Facebook nu ansatte til det datacenter, de er ved at bygge i Odense. Foto : Katrine Rosenbæk

At Danmarks tredjestørste by, Odense, skal huse et Facebook-datacenter blev offentliggjorti januar 2017. Kort efter blev stillingen som leder af datacentret slået op på LinkedIn, og nu er de altså på jagt efter yderligere ansatte.

»Danmark er et fantastisk sted at bygge et datacenter. Vores specifikke beliggenhed i Odense giver fremragende adgang til fibernet og robust, nordisk elnet med en overflod af vedvarende ressourcer, en stærk pulje af talent inden for både konstruktions- og driftspersonale samt mange fællesskabspartnere, der har hjulpet os med hurtigt at komme fremad med vores projekt,« skriver Facebook PR Danmark i en mail til Berlingske.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvad er et datacenter? Et datacenter er et kæmpe lagerrum fyldt med store computerservere. De håndterer de enorme mængder af data, der flyver afsted, når vi benytter os af netbaserede tjenester som e-mail, streaming, sociale medier eller lagrer dokumenter online - blandt meget andet.

Jo tættere du er på et datacenter, jo bedre forbindelse og højere hastighed, opnår man.



Der bliver blandt andet søgt en bygningschef og en miljø-, sundheds- og sikkerhedskoordinator. Der fremgår ikke en ansøgningsfrist af stillingsopslagene, men stillingerne kan søges direkte via Facebook.

Tredje datacenter uden for USA

Datacentret i Odense er det tredje center, Facebook bygger uden for USA. Der ligger allerede et i den nordlige del af Sverige, Lulelå, ligesom der ligger et i Clonee i Irland, som Facebook desuden er ved at udvide.

»Når vi kigger på andre Facebook-datacentre, investerer vi på lang sigt typisk hundrede af millioner dollars i hvert projekt, hvilket til gengæld giver tusinde af konstruktions-jobs og snesevis af langsigtede driftsjob. Vi finder arbejdskraft og materialer lokalt, hvor vi kan, og bidrager til det lokale samfund,« skriver Facebook PR Danmark, og nævner som eksempel, at datacentret i Lulelå i Sverige har 225 fuldtidsansatte.

Centret i Odense kommer til at ligge i erhvervsområdet Tietgenbyen. Man forventer, at det står færdigt i 2020, og indtil da ventes opbygningen af centret at skabe 1200 jobs. Når det står færdigt, og der bliver tændt for maskinerne, vil 150 have deres daglige gang på centret.

De kommer til at arbejde i et datacenter-anlæg, der i alt bliver på 184.000 kvadratmeter under tag. De fordeles på tre data-haller, en administrationsbygning samt bygninger til køleanlæg og nødstrømsgeneratorer, der alle kommer til at køre på vedvarende energi.

Facebook er ikke den eneste tech-gigant, der vil drive danske datacentre. I Foulum uden for den midtjyske by Viborg er Apple ved at opføre deres første danske af slagsen, og de har

allerede offentliggjort planerne om endnu et dansk center i Kassø ved Aabenraa i Sønderjylland. Ikke langt fra Apples grund i Kassø grund har Google købt en grund, ligesom de også har en ved Fredericia.