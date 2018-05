Sig goddag til vores fremtidige datanervesystem

Mark Wolff er involveret i et projekt, der skal hjælpe politiet med at vurdere om mistænkelig kørsel skyldes, at chaufføren er påvirket af hash. Han fortæller, at hvis man i USA bliver stoppet i sin bil, mistænkt for at være under påvirkning af hash, så er den eneste mulighed for politiet at sende personen til et hospital for at få taget en blodprøve.

Der sker vilde ting i samspillet mellem mennesker og små avancerede sensorer.



Sammen kan de afsløre over for politiet, om du er skæv, når du kører i bil. De kan stoppe epilepsianfald,næsten inden menneskehjernen selv opfatter, hvad der sker. Og de kan sørge for at din radiator derhjemme altid sørger for, at der er den rigtige balance mellem din kropstemperatur, luftfugtighed og rumtemperatur.



Eksemplerne er mange, og der bliver kun flere af dem. Det mener i hvert fald Mark Wolff, IoT-konsulent for det amerikanske software- og analysefirma SAS Institute. Han fortæller over for IDAs teknologipodcast Techtopia, at der i fremtiden vil blive tale om et datanervesystem, som vil være den største opfindelse siden ilden.



»I dag er vi nødt til at opsamle data i en database, organisere det og så er vi nærmest nødt til at bede om tilladelse til at se den. I fremtiden vil data blive sanset og strømme nærmest uafbrudt til og fra vores hjerner. Det er ikke al data, der vil blive samlet og lagret, kun relevant information til mennesker, som er interesseret ispecifikke aspekter,« forklarer Mark Wolff.

​Er du skæv?



Han selv er involveret i et projekt, der skal hjælpe politiet med at vurdere om mistænkelig kørsel skyldes, at chaufføren er påvirket af hash. Han fortæller, at hvis man i USA bliver stoppet i sin bil, mistænkt for at være under påvirkning af hash, så er den eneste mulighed for politiet at sende personen til et hospital for at få taget en blodprøve.



»Vi tænkte, hvad nu hvis vi med machine learning og lidt kunstig intelligens kunne vise, at en sensor placeret på et individ, som er påvirket af stoffer, reagerer på en anden måde end ved en person, der ikke er påvirket,« siger Mark Wolff til Techtpopia.



Sensoren er ifølge Mark Wolff i stand til at aflæse bitte små forskelle i den vaklen eller anden bevægelsesmønster i en testpersons krop, som resultat af påvirkning fra THC i hash eller ethanol fra alkohol.



»Vores forslag var, at ved at bruge en enkelt sensor forbundet til et menneske og monitorere deres bevægelser, imens de står stille i 20-30 sekunder, så kan vi lave et fingeraftryk af den oscillation, der er i kroppen, når nervesystemet bliver forstyrret enten af ethanol eller THC,« siger Mark Wolff.

Helt nyt sammenspil



Mark Wolff lægger ikke skjul på, at han ser et enormt potentiale i samspillet mellem fintfølende sensorer, regnekraft og os mennesker.



»Det, som den forbundne verden og evnen til at sanse data giver os, er at nedbryde den her rigide lineære struktur i at generere data, samle data, lagre data og analysere data. Det, vi nu er i stand til, er at samle data fra et meget bredere anvendelsesområde. Ikke bare data fra de her formelle eller dedikerede enheder, men nærmere sensorer, der fungerer på mange forskellige niveauer,« forklarer han.



»Forestil dig at anvende det her på vejret. Du kan samle data på alle parametre som i dag, men nu kan du begynde at tilføje relationen mellem vejret og fx de mennesker, der har astma. På den måde kan mennesker med astma bære sensorer og følge med i deres evne til at trække vejret og deres åndedrætsfrekvens, eller du kan måle mængden af forurening i luften.«



Mark Wolff mener, at den helt store forskel er, at algoritmen – den regnekraft og kunstige intelligens der langsomt skal blive klogere på sine omgivelser – fremover vil ligger indbygget i selv sensorerne, så de selv justerer ind uden først at sende information op i skyen, hvor data bliver analyseret og behandlet.



Du kan høre flere eksempler på det, Mark Wolff kalder datanervesystemet i resten af udsendelsen på Techtopia.dk eller direkte på iTunes.

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe.