Senatet genindfører sanktioner mod kinesisk mobilselskab

Senatet har stemt om at genindføre forbuddet mod at sælge amerikanske dele til det kinesiske teleselskab ZTE. Det går imod præsident Donald Trumps aftale med den kinesiske regering om at redde selskabet.

Det skriver The Wall Street Journal.

Foranstaltningen om at genindføre forbuddet er en del af et større, »must-pass« forsvarslovforslag, som Senatet stemte om mandag. Det forventes, at USA's præsident, Donald Trump, vil forsøge at få fjernet salgsforbuddet fra lovpakken igen.

Det kinesiske teleskab ZTE har ifølge det amerikanske handelsministerium gentagne gange overtrådt amerikanske sanktioner. Flere medlemmer af den amerikanske efterretningstjeneste mener også, at teleselskabets udstyr kan bruges til at udspionere amerikanere. Det har ZTE dog afvist.

Donald Trump mødes tirsdag aften med de republikanske lovgivere fra Repræsentanternes Hus, og han forventes at skulle mødes med de republikanske medlemmer af Senatet onsdag, hvor det antages, at han vil sørge for, at ZTE kan fortsætte handlen som før.

Repræsentanternes Hus har allerede vedtaget et lignende forsvarslovforslag uden forbuddet om amerikansk salg til ZTE, og dets topforhandler regner med at løse uoverensstemmelserne med Senatet.

Det var præsident Donald Trump, der personligt forhandlede med Kinas præsident, Xi Jinping, om fortsat at lade ZTE købe amerikanske varer, hvilket gik imod det amerikanske handelsministeriums beslutning om at forbyde salg til teleselskabet.

/ritzau/FINANS