Samsung ser nyt rekordoverskud i første kvartal

. Samsung spår om endnu et rekordoverskud for det første kvartal i 2018, blandt andet på grund af et stærkt salg af den nye Galaxy S9 og virksomhedens hukommelseschips.

Det skriver Financial Times.

Teknologigiganten har estimeret, at dens primære drift for det første kvartal ligger på 14,7 mia. dollar (89,4 mia. kr.), hvilket er en stigning på 58 pct. fra samme periode sidste år.

Ifølge analytikere, er det virksomhedens hukommelseschips, der primært driver Samsungs indtjening.

Halvleder-forretningsområdet, der dækker over virksomhedens hukommelseschips, forventes at bidrage med 11600 mia. won (66,5 mia. kr.), altså cirka 75 pct. af det samlede driftsoverskud, på trods af at nogle analytikere spår, at industricyklussen har noget sit højdepunkt.

- Fremdriften i salget af halvledere vil højst sandsynligt falde næste år i takt med, at efterspørgslen af RAM fra store klienter, såsom Apple og Facebook, kan falde, siger Kim Young-woo, der er analytiker for SK Securities, til Financial Times.

Dog spår flere analytikere, at virksomhedens driftsoverskud vil stige med 15 pct. i år.

Tallene for det første kvartal af regnskabsåret 2018 forventes at blive offentliggjort senere på måneden.

