Rygter om kommende iPhones: Nye farver, større skærme og mulig splitskærm

Der plejer at være fuld gang i rygterne, når Apple lægger op til at præsentere endnu en omgang iPhones.

Denne gang er ikke en undtagelse.

Tech-giganten forventes at lancere tre nye modeller til september, der alle lægger sig i sporet af iPhone X, som blev præsenteret i november sidste år. Det skriver Bloomberg.

Bloomberg har talt med flere anonyme kilder med kendskab til produkterne. De løfter sløret for en række af de tiltag, som man kan forvente sig af de nye iPhones.

Først og fremmest nævnes det, at Apple forventes at holde fast i stilen fra iPhone X med en skærm, der går fra kant til kant. Derudover forventes de tre nye modeller at komme i forskellige priser og størrelser.

Alle tre nye modeller lægger sig så meget op af de tidligere, at Apple betegner det som et »S-år«, hvilket hentyder til de S-modeller, som beholder designet fra tidligere modeller, men til gengæld har nye indvendige features, erfarer Bloomberg.

Mulig splitskærm

Ifølge Bloomberg fortæller flere kilder, at den mest eksklusive af de tre nye modeller vil være 6,5 inches (16,5 cm) diagonalt. Det gør den til den suverænt største iPhone og en af de største smartphones på markedet. Den vil fortsat have glas på bagsiden med rustfrit stål på kanterne og dobbelt kamera bagpå.

Den største forskel på softwaresiden er en ny egenskab, hvor det bliver muligt at have to apps åbne samtidigt side om side eksempelvis Mail og Kalender. Det vil blive Apples anden telefon med OLED-skærm.

Apple planlægger også at opgradere den nuværende iPhone X med en 5,8 inches (14,7 cm) OLED-skærm. Den primære forskel bliver hastigheden og kameraet, som begge forbedres.

Den måske største nyhed bliver et nyt device i den billigere ende, skriver Bloomberg. Med kodenavnet N84 forventes den nye udgave at blive arvtager til iPhone 8, men også med udseendet fra iPhone X. Skærmen forventes at blive 6,1 inches (15,4 cm), mens den kommer i en række forskellige farver. Derudover vil den have aluminiumkanter i modsætning til iPhones X’s rustfrie stål. Den får en billigere LCD-skærm i modsætning til de andre.

Alle tre får ansigtsgenkendelse, ligesom de indeholder Apples nye kontrolsystem, der blev introduceret sidste år.

Ifølge mediet planlægger Apple også at tilføje dobbeltholdere til SIM-kort i de to største udgaver i nogle regioner, så rejsende nemt kan skifte mellem SIM-kort.

Bloomberg skriver, at offentliggørelsen kommer på et vigtigt tidspunkt for Apple. Virksomheden møder stigende konkurrence uden for USA, hvor flere markeder foretrækker billigere telefoner med større skærme. Her bliver den nye »billige« variant Apples mulighed for at konkurrere der.